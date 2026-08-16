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Zimbábue Sobe para 84 número de mortos em naufrágio de balsa no Zimbábue A balsa, operada por uma agência governamental, naufragou na terça-feira em meio às águas agitadas do lago artificial Kariba, na fronteira com a Zâmbia

O número de mortos no naufrágio de uma balsa superlotada no Zimbábue subiu para 84, após a recuperação de mais corpos neste domingo (16), informou a polícia.

A balsa, operada por uma agência governamental, naufragou na terça-feira em meio às águas agitadas do lago artificial Kariba, na fronteira com a Zâmbia.

Ao longo da semana, as autoridades revisaram para cima o número de mortos à medida que avançaram as operações de busca.

A polícia "informou que o número de mortos agora é de 84, após a recuperação de quatro corpos no lago neste domingo", segundo um comunicado, que acrescentou que "as operações de busca continuam na tentativa de localizar as pessoas dadas como desaparecidas".

Segundo as autoridades, a balsa tinha autorização para transportar 90 pessoas, mas levava 114 adultos, cinco tripulantes e um número indeterminado de crianças no momento da tragédia.

A Defesa Civil informou na quarta-feira que 77 pessoas foram resgatadas. Somadas aos 84 corpos recuperados até agora, a embarcação transportava pelo menos 161 pessoas.

Uma sobrevivente disse a jornalistas da AFP na quinta-feira que os passageiros manifestaram ao capitão preocupação com as águas agitadas e a evidente superlotação da balsa, mas ele ignorou os alertas.

"Uso a balsa há mais de cinco anos, mas desta vez foi diferente. Havia muitos galões de diesel, mantimentos e outras bagagens a bordo", afirmou Itay Marumisa.

"Os coletes salva-vidas estavam soterrados sob a bagagem, e menos de 30 pessoas conseguiram pegar um", acrescentou a comerciante.

A balsa era uma ligação fundamental para as comunidades rurais que vivem ao redor do lago na região de Kariba, cerca de 280 quilômetros a noroeste da capital, Harare.

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