Sobe para 90 o número de mortos pelas inundações na África do Sul

O número de mortos nas inundações ocorridas na semana passada na África do Sul subiu de 86 para 90, informaram as autoridades do país nesta segunda-feira (16).

As inundações afetaram a província do Cabo Oriental, a mais pobre do país, após chuvas torrenciais.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que visitou a zona afetada na sexta-feira, disse que o desastre foi causado pelas mudanças climáticas e estimou que a água alcançou mais de quatro metros de altura.

"O último relatório indica um aumento do número de mortos (...) para 90", anunciaram as autoridades locais em um comunicado. Trinta das vítimas eram crianças.

Entre elas, havia pelo menos seis crianças que viajavam em um ônibus escolar arrastado pela água. Três alunos foram resgatados após se agarrarem a árvores.

Além disso, cerca de 2.686 pessoas que ficaram desabrigadas e foram acolhidas em refúgios temporários, indicou o governo local.

A zona mais afetada foi a cidade de Mthatha, situada cerca de 800 quilômetros ao sul de Joanesburgo.

Mthatha fica próxima do povoado de Qunu, lugar onde nasceu Nelson Mandela, ex-presidente sul-africano e herói da luta contra o apartheid.

Milhares de casas, estradas, escolas e centros de saúde ficaram soterrados em lodo na província do leste da África do Sul, majoritariamente rural.

As equipes de resgate vão de casa em casa em busca de cadáveres ou possíveis sobreviventes.

As chuvas fortes são habituais durante o inverno na África do Sul, mas o país também é muito vulnerável às flutuações meteorológicas e às mudanças climáticas, segundo o Fundo Verde para o Clima, uma organização da ONU.

