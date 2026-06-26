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TERREMOTOS NA VENEZUELA

Sobe para 920 o número de mortos por terremotos na Venezuela

O estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores, "está completamente militarizado"

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Voluntários buscam possíveis vítimas em um prédio que desabou após dois terremotos em Caraballeda, no estado de La GuairaVoluntários buscam possíveis vítimas em um prédio que desabou após dois terremotos em Caraballeda, no estado de La Guaira - Foto: Federico Parra/AFP

O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 920, anunciou nesta sexta-feira (26) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

O estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores, "está completamente militarizado", acrescentou Rodríguez em um pronunciamento na televisão. A contagem anterior do governo apontava para 589 mortes.

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Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela na quarta-feira deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados, especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas, onde moradores denunciam a insuficiência das ações de resgate do governo.

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