TERREMOTOS NA VENEZUELA
Sobe para 920 o número de mortos por terremotos na Venezuela
O estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores, "está completamente militarizado"
Voluntários buscam possíveis vítimas em um prédio que desabou após dois terremotos em Caraballeda, no estado de La Guaira - Foto: Federico Parra/AFP
O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 920, anunciou nesta sexta-feira (26) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
O estado de La Guaira, o mais atingido pelos tremores, "está completamente militarizado", acrescentou Rodríguez em um pronunciamento na televisão. A contagem anterior do governo apontava para 589 mortes.
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Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela na quarta-feira deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados, especialmente em La Guaira, cidade litorânea próxima a Caracas, onde moradores denunciam a insuficiência das ações de resgate do governo.