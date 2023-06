A- A+

Guerra na Ucrânia Sobe para cinco o número de mortos da enchente causada pela destruição da barragem na Ucrânia Ainda não se sabe de quem é a responsabilidade pelo ataque contra a barragem de 18 km³, que é parte de uma hidrelétrica localizada no Rio Dniéper, sob controle russo

Subiu para cinco o número de pessoas mortas nas inundações causadas na região de Kherson, no sul da Ucrânia, após pela destruição da represa de Kakhovka, na terça-feira (6).



Ainda não se sabe de quem é a responsabilidade pelo ataque contra a barragem de 18 km³, que é parte de uma hidrelétrica localizada no Rio Dniéper, sob controle russo desde os primeiros dias da guerra na Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

— Cinco pessoas que estavam levando seu gado para o pasto se afogaram — disse Vladimir Leontiev, chefe da administração da cidade de Novaya Kakhovka, nomeado pela Rússia, de acordo com agências russas.

No dia anterior, o vereador nomeado pela Rússia em Nova Khakhovka disse que sete pessoas estavam desaparecidas. Alla Barkhatnova, ministra do Trabalho e da Política Social dos territórios controlados pela Rússia na província de Kherson, afirmou na televisão estatal Rossiya que pelo menos 41 pessoas foram hospitalizadas na região devido às enchentes.

— Temos 41 pessoas em hospitais com hipotermia ou algum tipo de doença aguda.

Leontiev também explicou que 4.500 cidadãos foram retirados dos territórios controlados pela Rússia em Kherson, na margem esquerda do rio Dniéper, até o momento. De acordo com os serviços de emergência russos, mais de 14 mil casas em 15 localidades já foram inundadas pela água descontrolada da represa destruída, segundo a agência de notícias TASS.



Zelensky visita região

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogiou na quinta-feira os esforços de equipes de resgate e voluntários que estavam evacuando moradores da região de Kherson, parcialmente inundada após a destruição de uma barragem sob controle russo.

— Em Kherson, visitei um ponto de passagem onde as pessoas estão sendo evacuadas de áreas inundadas. Nossa tarefa é proteger vidas e ajudar as pessoas tanto quanto possível. Agradeço aos socorristas e voluntários! Agradeço a todos os envolvidos neste trabalho!

Zelensky publicou vídeos em que se encontrava com autoridades locais, que explicavam o sistema em vigor, e indo ver as águas da enchente.

Pouco antes, Zelensky havia anunciado uma viagem de trabalho à região de Kherson, onde jornalistas da AFP viram a segurança reforçada pela manhã. O presidente ucraniano realizou uma reunião onde discutiu a evacuação da população das zonas de inundação potencial e o fim do estado de emergência causado pela explosão da barragem.

— As perspectivas de restauração do ecossistema da região e da situação militar operacional também foram discutidas — afirmou.

Na quarta-feira, Zelensky apelou para organizações internacionais e expressou consternação com a falta de ajuda da ONU e da Cruz Vermelha com as consequências da destruição.

— Cada pessoa que morre lá é um veredicto sobre a arquitetura internacional existente e as organizações internacionais que se esqueceram de como salvar vidas — disse ele em seu discurso à noite.

