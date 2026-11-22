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Tupanciretã Sobe para cinco o número de mortos por tempestade que devastou cidade no Rio Grande do Sul Uma violenta tempestade repentina, com ventos de 114 quilômetros por hora, atingiu na madrugada de sexta-feira, o município agrícola de cerca de 20 mil habitantes

O número de mortos pela tempestade que devastou a cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, subiu para cinco, enquanto o total de feridos chegou a 265, informaram autoridades neste domingo (22).

Uma violenta tempestade repentina, com ventos de 114 quilômetros por hora, atingiu na madrugada de sexta-feira, o agrícola de cerca de 20 mil habitantes.

Em menos de uma hora, o fenômeno destruiu telhados e paredes, derrubou árvores e postes e deixou a cidade sem energia elétrica e abastecimento de água. Segundo a prefeitura, cerca de 8.000 das 8.600 casas do município sofreram danos.

Praticamente toda a população precisou deixar suas residências, embora apenas cerca de 40 pessoas tenham sido recebidas em abrigos públicos, de acordo com a Defesa Civil do estado.

O governo do presidente Lula reconheceu no sábado o estado de calamidade pública no município, o que permite aos ministérios mobilizar recursos para a resposta ao desastre.

As prioridades são a assistência humanitária, com distribuição de alimentos, água e produtos de higiene, a limpeza da cidade e a compra de telhas para reparar as moradias, informou o governo em comunicado.

Segundo a nota, cerca de 200 militares atuam na remoção de escombros e na liberação de vias, enquanto uma equipe médica avalia a rede local de saúde, depois que o hospital da cidade sofreu danos.

A Defesa Civil descreveu o fenômeno como uma “supercélula”, tipo de tempestade que costuma anteceder tornados, e não descartou a possibilidade de que um deles tenha se formado.

Em 2025, o Brasil registrou um recorde de 92 tornados e fenômenos semelhantes, segundo a Prevots, rede de meteorologistas voluntários associada a universidades e institutos de pesquisa.

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