Sobe para nove o número de infectados com Candida auris em Pernambuco; pacientes têm 50 e 54 anos

A- A+

Subiu de sete para nove o número de casos de Candida auris confirmados em Pernambuco. Nesta segunda-feira (5), quatro dias após o último registro, mais duas pessoas tiveram diagnóstico para o superfungo.



De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), os casos mais recentes do superfungo são de dois homens, de 50 e 54 anos, internados no Hospital do Tricentenário, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Segundo a SES-PE, os pacientes foram admitidos na unidade de saúde por outras motivações, que envolvem sequelas de AVC e infecção do trato urinário. Eles não apresentam repercussões clínicas decorrentes do fungo e estão sendo acompanhados no setor de enfermaria do hospital.



Dos nove casos confirmados para Candida auris este ano, desde o mês de maio, cinco são de pacientes internados no Hospital do Tricentenário e três do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. Até o momento, duas pessoas receberam alta médica.



Confira detalhes sobre os infectados pelo superfungo por ordem de confirmação dos casos:

Homem de 48 anos - Hospital Miguel Arraes - Sem informações sobre internação;

Homem de 77 anos - Hospital do Tricentenário - Sem informações sobre internação;

Homem de 66 anos - Hospital particular no Recife - Sem informações sobre internação;

Homem de 63 anos - Hospital Miguel Arraes - Admitido com problemas ortopédicos;

Mulher de 70 anos - Hospital Miguel Arraes - Admitido com lesão infeccionada no pé;

Homem de 51 anos - Hospital do Tricentenário - Admitido com AVC e quadro convulsivo;

Homem de 69 anos - Hospital do Tricentenário - Admitido com infecção do trato urinário;

Homem de 50 anos - Hospital do Tricentenário - Admitido com sequelas de AVC;

Homem de 54 anos - Hospital do Tricentenário - Admitido com infecção do trato urinário.





A secretaria reforça que o Hospital Miguel Arraes (HMA), que estava fechado para novos pacientes desde que confirmou o primeiro caso da Candida auris, iniciou, na sexta-feira (2), o desbloqueio gradativo de leitos da unidade.



Neste primeiro momento, 56 leitos foram liberados, sendo 28 de cirurgia geral e outros 28 de ortopedia. Esses leitos poderão receber pacientes encaminhados pela Central Estadual de Regulação de Leitos. O setor de emergência permanece fechado para novos pacientes.



Encontrado em Pernambuco até o momento somente em ambiente hospitalar, o superfungo Candida auris é transmitido pelo contato direto com pessoas infectadas ou com objetos. Entre os principais sintomas, estão febre, tontura, alteração da pressão arterial, dificuldade para respirar e aceleração do ritmo cardíaco.



Para evitar a proliferação, medidas de prevenção devem ser adotadas em unidades de saúde, como higiene das mãos, uso apropriado de equipamento de proteção, limpeza e desinfecção constante do ambiente de atendimento e de equipamentos reutilizáveis.



Monitoramento

No último dia 25 de maio, quando o Estado contabilizava três pacientes detectados com o fungo, a Secretaria Estadual de Saúde criou um comitê técnico para identificar, prevenir, controle e acompanhar infecções por Candida auris em serviços de saúde de Pernambuco.

Veja também

Levantamento Em dez meses, houve 62 violações da liberdade de imprensa na Amazônia