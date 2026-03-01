A- A+

oriente médio Sobe para nove o número de mortos por míssil iraniano no centro de Israel Organização informou ter evacuado 28 feridos, dos quais dois em estado grave

Nove pessoas morreram, neste domingo (1º), no centro de Israel, quando um prédio desabou após o "impacto direto" de um míssil iraniano, informaram os serviços de emergência israelenses.

No setor de Bet Shemesh, socorristas "confirmaram a morte de nove pessoas", anunciou, em um comunicado, a organização Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha.

A organização informou ter evacuado 28 feridos, dos quais dois em estado grave.

Um balanço anterior registrou oito mortos.

O míssil causou "danos importantes (...) e o prédio onde havia civis desabou", acrescentaram as forças de segurança.

