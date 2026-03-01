Dom, 01 de Março

oriente médio

Sobe para nove o número de mortos por míssil iraniano no centro de Israel

Organização informou ter evacuado 28 feridos, dos quais dois em estado grave

Oito pessoas morreram, neste domingo (1&ordm;), no centro de Israel, quando um prédio desabouOito pessoas morreram, neste domingo (1º), no centro de Israel, quando um prédio desabou - Foto: Ahmad Gharabli/AFP

Nove pessoas morreram, neste domingo (1º), no centro de Israel, quando um prédio desabou após o "impacto direto" de um míssil iraniano, informaram os serviços de emergência israelenses.

No setor de Bet Shemesh, socorristas "confirmaram a morte de nove pessoas", anunciou, em um comunicado, a organização Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha.

A organização informou ter evacuado 28 feridos, dos quais dois em estado grave.

Um balanço anterior registrou oito mortos.

O míssil causou "danos importantes (...) e o prédio onde havia civis desabou", acrescentaram as forças de segurança.

• Presidente do Irã afirma que vingar morte de Khamenei é um 'dever e um direito legítimo'

• Irã desafia Trump e promete vingar a morte de Khamenei

• Irã confirma morte do chefe da Guarda Revolucionária e de assessor do líder supremo

 

