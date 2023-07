Sobe para nove o número de mortos em desabamento no Janga; cinco pessoas seguem desaparecidas

A- A+

O Corpo de Bombeiros confirmou mais uma morte no desabamento de um prédio em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã deste sábado (8).



Segundo a corporação, a vítima era uma mulher trans e foi identificada pela família.

BOLETIM SDS – DESABAMENTO DE PRÉDIO NO JANGA – 08/07/2023

INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ÀS 07h00

Total de Vítimas: 21

Desaparecidos:05

- Sexo Masculino: 01

- Sexo Feminino: 02

- Crianças: 02

Vítimas com vida: 03

- Sexo feminino – 65 anos - Socorrida pelo CBMPE para o Hospital Miguel Arraes;

- Sexo feminino – 15 anos - Socorrida pelo Samu para o HR;

- Sexo Feminino – 15 anos – Socorrida para o HMA;

Vítimas em Óbitos: 09

- Sexo masculino – 45 anos

- Sexo Masculino – 12 anos

- Sexo Feminino – 43 anos

- Sexo Masculino – 18 anos - Vítima retirada com vida pelos bombeiros e óbito constatado no HMA

- Sexo Masculino – 21 anos

- Sexo Masculino – 16 anos

- Sexo Masculino - 8 anos

- Sexo Feminino - 5 anos

- Mulher Trans - 19 anos

Obs: Dos óbitos, 08 vítimas foram encontradas sem vida e 01 foi resgatada com vida pelos bombeiros e teve óbito constatado no HMA.

ATENÇÃO – O Hospital Miguel Arraes (HMA/FGH) informa que recebeu um paciente proveniente do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista. Um homem, aparentando 18 anos, chegou à unidade em parada cardiorrespiratória, tendo sido reanimado, sem sucesso.

Localizados com vida fora da Edificação: 04

- Sexo masculino – 22 anos

- Sexo masculino – 17 anos

- Sexo masculino – 16 anos

- Sexo masculino – 21 anos

O desabamento

Um bloco do prédio de quatro andares desabou completamente e o outro parcialmente, na manhã desta sexta-feira (7), no Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O colapso da estrutura ocorreu por volta das 6h10.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, às 6h35, e conta com a ajuda do Samu, da Defesa Civil e de vários voluntários que auxiliam nas buscas.

A edificação já havia sido condenada pela Defesa Civil do município.

