A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou, nessa quarta-feira (15), que o número de óbitos por dengue subiu para quatro no Estado. Apesar disso, no entanto, o governo identificou uma redução de 89,9% na entrada de novos casos da doença nas últimas cinco semanas.

A morte registrada foi de um homem, de 79 anos, residente de Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O óbito ocorreu no dia 5 de abril e o paciente tinha outras comorbidades.

Queda no número de casos

De acordo com a SES-PE, essa queda apresenta uma sustentabilidade nos números sem atingir uma condição de alta incidência, ou seja, quando a taxa supera 300 casos prováveis a cada 100 mil habitantes.



No mais recente Boletim Epidemiológico das Arboviroses Nº 19, que abrange os dados das semanas epidemiológicas de 31/12/23 a 11/05/2024, o indicador aponta 278,7 casos prováveis a cada 100 mil residentes do Estado.

Para a secretária de saúde do Estado, Zilda Cavalcanti, essa realidade já apresenta uma tendência de queda dos casos daqui para a frente.



"Esse cenário também se deve às medidas prévias que tomamos com o plano de contingência lançado em novembro, formação do manejo clínico para dengue e dia D de arboviroses nas escolas onde foram alcançadas mais de um milhão de pessoas com ações educativas, além das ações de parceria próxima com os municípios no combate ao mosquito e a estruturação capilarizada da vigilância e da assistência à saúde", explicou.

A alta dos casos ocorreu na semana epidemiológica 11, quando mais de 3.000 casos prováveis, que é a soma de casos confirmados e aqueles em investigação, foram registrados em relação a semana 10. Nesta semana (SE 19), foram registrados 268 novos casos prováveis se comparado à semana anterior.

De acordo com o monitoramento epidemiológico, 20 óbitos já foram descartados para arboviroses e outros 26 estão em investigação. Esse processo é realizado, inicialmente, pela equipe de Vigilância Epidemiológica do município de residência do óbito. Após isso, o caso vai para um comitê técnico de discussão de óbito, quando diversos profissionais avaliam a causa da morte.

Dia D contra a dengue

A redução na incidência dos casos chega como uma boa notícia em meio ao combate à doença. Uma dessas alternativas, inclusive, foi o Dia D contra a dengue, realizado nessa quarta-feira (15), em 20 cidades do Estado, com o Grande Recife incluso. A iniciativa visava mobilizar a população para proteger crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos para se vacinarem nos pontos indicados, já que o índice de imunização diminuiu entre abril e maio.

Vacinação no Grande Recife durante o Dia D. - Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Após o término do Dia D, vale ressaltar, a vacinação no Estado continua nas unidades básicas de saúde. Também é importante, em caso de suspeita, fazer a consulta com um profissional da saúde. Em casos mais leves, os sintomas podem variar entre febre, dores de cabeça, náusea, manchas e dores no corpo. Em situações mais graves, a dor abdominal, seguida de vômitos e sangramentos. Nesse último cenário, a necessidade de um atendimento médico é urgente.

