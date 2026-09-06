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AMÉRICA DO SUL Sobe para seis números de mortos em explosões em instalação militar na Bolívia Os ataques ocorreram na tarde de sexta-feira na cidade de Viacha

O Ministério da Defesa da Bolívia elevou para seis o número de mortos após duas explosões em uma instalação militar, depois que as equipes de resgate encontraram três novos corpos entre os escombros, segundo um comunicado divulgado pelas autoridades neste domingo (6).

Os ataques ocorreram na tarde de sexta-feira na cidade de Viacha, de mais de 100.000 habitantes, 30 quilômetros a sudoeste de La Paz.

No local foram armazenados materiais pirotécnicos apreendidos, granadas e explosivos à base de TNT, segundo o Ministério da Defesa.

As seis vítimas, três foram orientadas como soldados. As autoridades ainda trabalham para identificar os outros três corpos encontrados nas últimas horas.

"O número de mortos após as explosões registradas na sexta-feira em instalações militares de Viacha levantadas para seis (...) Três das vítimas foram identificadas (...) enquanto outras três continuam em processo de identificação", informou o Ministério da Defesa.

Segundo a massa, 11 pessoas continuam desaparecidas, enquanto as equipes de resgate prosseguem com as buscas entre os escombros.

“Ainda há locais afetados, materiais que precisam ser examinados por especialistas e estruturas comprometidas”, afirmou o ministro da Defesa, Ernesto Justiniano.

Familiares dos soldados permanecem nos arredores do quartel em busca de informações.

As causas das explosões ainda são investigadas, mas a Procuradoria já abriu uma investigação por “homicídio culposo” e outros crimes.

O ex-presidente Evo Morales, opositor do presidente Rodrigo Paz, classificou o ocorrido como “crime de guerra”.

“A irresponsabilidade com que o governo tratou este triste episódio nada mais é fazer que um crime de guerra que merece uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional, e a Procuradoria deveria agir imediatamente por iniciativa própria”, afirmou Morales na rede social X.

O ex-presidente acrescentou que o episódio deixou de luto várias famílias de soldados de origem humilde que cumpriram seu dever de servir à Bolívia.

As ondas de choque das explosões atingiram dezenas de casas nos arredores, quebrando janelas, arrancando telhados, espalhando pedras e derrubando árvores.

As detonações também retorceram as portas de alguns estabelecimentos comerciais.

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