Sobe para seis o número de mortes em desabamento de prédio no Janga; confira atualização

O número de mortes por causa do desabamento do prédio de quatro andares, na manhã desta sexta-feira (7), no Conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, subiu para seis.



Moradores e bombeiros ajudaram a retirar dois corpos, um deles de um jovem de 18 anos e o outro com gênero e idade ainda não identificados.



O Corpo de Bombeiros trabalha em três frentes de atuação no momento. Ainda existem sete pessoas para serem retiradas dos escombros. Grupos de voluntários circulam no local oferecendo café e comida aos trabalhadores.



"Hoje a nossa prioridade é encontrar o restante dos corpos e, a partir de amanhã, dar continuidade a essas vistorias. O pessoal está sendo assistido pela Secretaria de Políticas Sociais e toda a prefeitura está mobilizada para abrigo, doações e apoio psicológico às famílias", informou a secretária-executiva da Defesa Civil do Paulista, Cíntia Silva.



Desabamento em Paulista

Um prédio de quatro andares desabou completamente e outro parcialmente, na manhã desta sexta-feira (7), no Conjunto Beira-Mar, localizado no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O colapso da estrutura ocorreu por volta das 6h10. As equipes de resgate seguem nas buscas por vítimas soterradas sob os escombros.

Acionado para a ocorrência, o Corpo de Bombeiros enviou oito viaturas ao local, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, às 6h35, e conta com a ajuda do Samu, da Defesa Civil e de vários voluntários que auxiliam nas buscas.



