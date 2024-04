A- A+

Subiu para seis o número de mortos no atropelamento envolvendo um micro-ônibus, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (31).

Inicialmente, a gestão da cidade havia divulgado cinco vítimas fatais, sendo três mulheres, de 66, 53 e 51 anos, e dois homens, de 68 e 52 anos.

Agora, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) também divulgou a morte de mais uma mulher, de 21 anos, no Hospital da Restauração, no Recife.

A atualização, emitida às 10h desta segunda-feira (1º), também aponta que, das 26 pessoas socorridas, 11 receberam alta médica e 15 permanecem internadas.

Confira atual situação:

UPA da Imbiribeira: Dois pacientes estão em observação, sendo um homem de 47 anos e uma mulher de 59, ambos com quadro geral de saúde estável.

Hospital da Restauração (HR): Dez pacientes, sendo nove mulheres e um homem, com idades entre 5 e 67 anos, seguem internados. Quatro deles, do sexo feminino, incluindo uma criança, estão em estado de saúde grave. As outras seis pessoas estão estáveis.

Hospital Dom Hélder (HDH)

Três pacientes permanecem internadas, todas do sexo feminino e com quadro geral de saúde considerado estável.



Na manhã desta segunda-feira (1º), o motorista do micro-ônibus envolvido no acidente se apresentou na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, onde presta depoimento.



O homem, que não teve o nome e idade divulgados, também é permissionário do veículo da linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, envolvido no ocorrido.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 17h desse domingo (31), durante a procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e envolveu um micro-ônibus que fazia a linha Marcos Freire/Barra de Jangada.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, informações levantadas até o momento apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira na avenida Barreto de Menezes. Ele teria desviado de veículos, mas atingiu 32 fiéis.

No local, atuaram ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município e de cidades vizinhas, além do Corpo de Bombeiros, equipes de trânsito, Guardas Municipais, Assistência Social, Secretaria de Saúde de Jaboatão, Defesa Civil, além da Polícia Militar.

A secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão levantou que o veículo envolvido está em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual. A documentação do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares.

Ainda de acordo com a pasta, o homem entrou em contato com a Secretaria afirmando que vai se apresentar à polícia nas próximas horas.

Nesta segunda-feira (1º), uma equipe multidisciplinar atua na Escola Adelaide Pessoa Câmara, prestando serviços aos familiares das vítimas. O prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, decretou luto de três dias na cidade.

