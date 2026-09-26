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Tragédia Sobe para seis o número de mortos em desabamento de prédio em Atenas Vítimas estavam desaparecidas desde sexta-feira (25)

Seis pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas mortas neste sábado (26) sob os escombros de um prédio que desabou na sexta-feira no centro histórico de Atenas, informaram os serviços de emergência gregos.

As vítimas estavam desaparecidas desde a manhã de sexta-feira, quando um prédio de dois andares desabou. São eles: quatro turistas americanos que se hospedavam em um apartamento turístico e um casal de idosos, um britânico e uma grega, segundo a emissora pública ERT.

O proprietário do apartamento no térreo, Mathaios Artavanis, que não estava em sua residência no momento da explosão, declarou ao jornal Kathimerini que havia tentado se comunicar com "o casal de idosos", sem sucesso.

A família de turistas, que deveria fazer o check-out por volta das 11h00 da manhã, não o fez nem chegou a ser registrada em seu voo de retorno aos Estados Unidos, acrescentou o jornal na sexta-feira.

A explosão ocorreu na madrugada de sexta no bairro histórico de Plaka, em Atenas, muito perto da Acrópole. Possivelmente foi causada por um vazamento de gás, segundo o prefeito da cidade, Haris Doukas.

A operação de resgate seguia em andamento neste sábado, e a AFP viu escavadeiras removendo escombros e o uso de câmeras térmicas.

Segundo o prefeito de Atenas, dois prédios próximos ficaram em situação de risco e estavam sendo realizadas inspeções "para determinar se podem continuar de pé ou se também devem ser demolidos".

Cerca de 30 socorristas e três cães farejadores trabalhavam no local do incidente, informou a agência de notícias grega ANA.

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