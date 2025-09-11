A- A+

méxico Sobe para seis o número de mortos por explosão de caminhão de gás no México A megacidade foi abalada na tarde de quarta-feira pela poderosa explosão de um caminhão-tanque carregado com cerca de 50.000 litros de gás

Mais duas pessoas morreram em decorrência dos ferimentos sofridos na explosão de um caminhão de gás na Cidade do México, elevando para seis o número de mortos no acidente ocorrido na quarta-feira (10), informaram autoridades locais nesta quinta-feira (11).

A megacidade foi abalada na tarde de quarta-feira pela poderosa explosão de um caminhão-tanque carregado com cerca de 50.000 litros de gás enquanto circulava por uma ponte no populoso distrito de Iztapalapa.

"Temos mais duas mortes", disse Myriam Urzúa, secretária local de Proteção Civil, à rádio Enfoque Noticias.

Ela detalhou que, dos 90 feridos deixados pelo acidente, dez receberam alta, enquanto 23 estão em "estado crítico" com queimaduras, algumas de segundo e terceiro graus, em mais de 70% de seus corpos.

"Além disso, três estão em estado grave", acrescentou Urzúa, enfatizando a necessidade de reforçar os regulamentos para o transporte dessas substâncias inflamáveis.

A presidente Claudia Sheinbaum disse durante sua coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira que se tratou de um acidente "trágico" que não deve ocorrer novamente.

"Não se trata apenas das sanções e da reparação do dano, mas também de buscar a não repetição", afirmou a mandatária.

