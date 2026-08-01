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Guerra no Oriente Médio

Sobe para sete o número de mortos após bombardeios em Gaza

Exército de Israel afirmou ter "desmantelado cinco depósitos de armas do Hamas na Faixa de Gaza" durante a noite de sexta-feira (31)

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Um palestino carregando uma criança caminha ao lado de um prédio destruído em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 31 de julho de 2026Um palestino carregando uma criança caminha ao lado de um prédio destruído em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 31 de julho de 2026 - Foto: Bashar Taleb/AFP

Os bombardeios israelenses na Faixa de Gaza mataram neste sábado (1º) pelo menos sete pessoas e causaram graves danos a depósitos de suprimentos médicos de um hospital, informaram instituições de saúde e autoridades locais.

O Exército de Israel afirmou ter "desmantelado cinco depósitos de armas do Hamas na Faixa de Gaza" durante a noite de sexta-feira (31). Em comunicado, informou que um dos depósitos atacados ficava ao lado do Hospital Mártires de Al Aqsa e teria sido "utilizado como esconderijo por terroristas do Hamas".

Esses ataques ocorrem após o anúncio de um acordo para pôr fim à guerra, divulgado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e posteriormente pelo grupo islamista palestino Hamas, mas que Israel ainda não confirmou oficialmente.

O acordo prevê a cessação das operações militares e uma retirada gradual do Exército israelense em troca do desarmamento do movimento islamista.

Mahmoud Basal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, disse à AFP que sete pessoas morreram e várias ficaram feridas em toda a Faixa de Gaza desde o amanhecer deste sábado (1).

Ele acrescentou que duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque de caças israelenses contra um terraço no sudoeste da Cidade de Gaza.

O Hospital Al Shifa informou que duas pessoas morreram nesse ataque ao terraço.

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Em Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza, outro ataque matou uma pessoa, segundo o Hospital Al Aqsa, que recebeu o corpo. Também nesse caso, o Exército israelense afirmou ter atacado um integrante do Hamas.

Segundo a Defesa Civil do território, um terceiro ataque teve como alvo um depósito de suprimentos médicos do Hospital Al Aqsa, causando a morte de duas pessoas, deixando vários feridos e provocando danos significativos.

O Ministério da Saúde palestino condenou "o crime atroz cometido pelas forças de ocupação israelenses", afirmando que o ataque destruiu dois dos quatro depósitos de suprimentos médicos e danificou gravemente os outros dois.

Imagens registradas pela AFP no local mostraram uma enorme cratera no solo, ao lado da qual dezenas de palestinos vasculhavam o que pareciam ser suprimentos médicos espalhados pela explosão.

Pelo menos 1.222 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde outubro, quando entrou em vigor um cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

As restrições impostas aos meios de comunicação e o acesso limitado à Faixa de Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência no terreno.

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