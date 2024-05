A- A+

Indonésia Sobea para 41 o número de mortos devido a inundações na Indonésia Ainda há 17 desaparecidos e equipes de resgate seguem com as buscas

O número de mortos devido às inundações e aos fluxos de lava fria de um vulcão, na Ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, aumentou para 41, enquanto 17 pessoas continuam desaparecidas, informou nesta segunda-feira (13) a agência local de catástrofes.

"Os dados da noite passada foram de 37 mortes... Mas desde esta manhã aumentaram novamente, o número chegou a 41 (mortes)", disse Ilham Wahab, funcionário da agência de mitigação de desastres de Sumatra Ocidental, acrescentando que salva-vidas procuram 17 pessoas desaparecidas.

Os distritos de Agam e Tanah Datar foram atingidos por inundações repentinas e fluxo de lava fria por volta das 22h30 (horário local) de sábado, de acordo com a agência de busca e resgate de Basarnas.

A lava fria, também conhecida como lahar, é um material vulcânico como cinzas, areia e seixos carregado pelas encostas de um vulcão pela chuva.

Destruição

No distrito de Tanah Datar, várias mesquitas e uma piscina pública foram danificadas na área, com grandes pedras e troncos espalhados pelo chão, segundo um jornalista da AFP presente no local.

Em Lembah Anai, um ponto turístico popular com uma cachoeira em Tanah Datar, uma estrada que liga as cidades de Padang e Bukittinggi foi severamente danificada e o acesso de carros foi cortado. Em um rio próximo, dois caminhões foram arrastados pelas cheias e pelas fortes correntes do rio, disse o jornalista.

Em Agam, dezenas de casas e instalações públicas foram danificadas, segundo o chefe da agência de desastres do distrito, Budi Perwira Negara.

O governo local criou centros de evacuação e postos de emergência em diversas áreas dos distritos de Agam e Tanah Datar.

A Indonésia está sujeita a deslizamentos de terra e inundações durante a estação chuvosa. Em março, pelo menos 26 pessoas foram encontradas mortas após deslizamentos de terras e inundações que atingiram o oeste de Sumatra.

