Sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito

As Comissões Parlamentares do Inquérito – CPIs – existem desde da Constituição Federal de 1934, e sua iniciativa era de competência exclusiva da Câmara dos Deputados. Na ditadura de Getúlio Vargas, instaurada em 1937, foram proibidas até o fim do Estado Novo em 1945. Com o retorno ao Estado Democrático, as CPIs foram reescritas na Constituição Federal de 1946 sendo competentes para implementá-las, tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados.



Com advento da atual Carta Magna, em 1988, o escopo jurídico das CPIs foi ampliado, sendo-lhes concedidos poderes de investigação próprios de autoridades judiciais e determinando o encaminhamento de suas conclusões para o Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.



Como se vê, ao atribuir funções atípicas a membros do Poder Legislativo – Senado e Câmara dos Deputados – responsáveis tão somente pela elaboração de leis, ao nosso ver, materializou-se um grande equívoco, que trouxe consequências indesejáveis ao Ordenamento Jurídico Nacional. Estas se estenderam até os tempos atuais.



Com efeito, a experiência demonstra que, em 81 anos de existência, as CPIs não disseram para que vieram. Como melhor exemplo disso, por amostragem, tivemos a CPI da Covid-19, curiosamente conduzida por alguns parlamentares investigados em outras instâncias judiciais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal – STF. Os trabalhos se estenderam de 27/4/2021 a 26/10/2021 (cinco meses e 29 dias) que resultaram judicialmente de 80 pessoas, inclusive o então presidente da República e demais supostamente envolvidos.



Até hoje, um ano e dez meses depois não se tem notícia do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Federal. O que se viu, foi uma miríade de eventos e incidentes dignos de repulsa pelo bom senso político. Senadores e deputados jamais deveriam ser investidos das funções privativas de juízes e tribunais de todo o país. Para quem não sabe, as CPIs originárias da Câmara e do Senado têm competência procedimental em todo território nacional, um absurdo que se prolonga há quase nove décadas, afirmo, sem medo de errar que as CPIs sequer deveriam existir. Representam uma investigação anômala, com repercussão em todo Sistema Federativo Nacional.



As CPIs podem ser federais, estaduais e municipais. Senadores, deputados e vereadores investigando o que não têm legitimidade para investigar. Posto que não se possa deixar de reconhecer, que as CPIs têm alguns resultados positivos pontuais. O saldo, ao meu sentir é negativo. Uma boa parte dos parlamentares participantes das CPIs, aproveita o espaço midiático para implementar discursos de curta duração, na busca de atrair votos e se reeleger. Aliás, essa ação faz parte da própria natureza dos cargos eletivos: a luta pela reeleição equivale a um dever político daqueles que exercem um mandato, seja ele qual for.







