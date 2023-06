Sobre o artigo "Campos de instrução militar e o meio ambiente"

A- A+

Sou ecólogo, pós-graduado pela Fundação Jorge Amado, em Salvador.



Pude estudar, no final do curso, três grandes áreas de Mata Atlântica para o meu TCC: S. Bartolomeu (400 ha), Pituaçu (200 ha) e 19º BC do Exército (200 ha). Surpreendi-me ao descobrir que a área mais bem preservada era a do Exército!



Esta Força Armada é pioneira no campo ambiental: em 1977 a editora militar (BibliEx) publicou Ecologia, a Ciência da Sobrevivência, título primígeno no Brasil.



Tendo o assunto crescido de importância avançou na área de ensino onde o tema é estudado em todos os níveis, do fundamental à pós-graduação.



No campo prático, transformou a Diretoria do Patrimônio Imobiliário (D PATRI) em Diretoria do Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA), com um general à frente.



Agora me digam: há o que temer ou há o que comemorar?







- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

Mundo Lixo hospitalar perigoso vira brinquedo de crianças em praia poluída na Venezuela