SAÚDE PUBLICA Sobrecarga materna e esquecimento estão entre motivos de lacuna na vacinação infantil no Brasil Pesquisa foi realizada pelo Instituto Locomotiva, a pedido da Pfizer; só mães foram ouvidas

A pedido da Pfizer, o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa, entre 10 de janeiro e oito de fevereiro deste ano, na procura por justificativas que expliquem o Brasil estar em queda na vacinação de crianças e adolescentes há anos. Duas mil mães foram entrevistadas.

O desfecho da pesquisa foi apresentado nesta quarta-feira (19), no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo. A reportagem da Folha de Pernambuco acompanhou a apresentação.

Os cinco principais motivos encontrados foram: falta de tempo, distância, desinformação, esquecimento e perda da carteirinha de vacinação.

Presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles explicou o porquê do público ouvido ter sido duas mil mães de crianças e adolescentes de até 15 anos.

"Não faltam estudos que mostram que só as mães levam os filhos para a vacinação. Ou até mesmo que levam seus companheiros", disse inicialmente, reforçando o ponto de sobrecarga na sequência.

"As mães estão sobrecarregadas. Falta tempo e suporte. Qualquer processo que melhore a conveniência, tem um potencial gigantesco de funcionar", afirmou.

Na pesquisa, metade do número de mães disse que já esqueceu a data de uma vacina dos filhos; 38% alegaram falta de tempo; 35% afirmaram a dificuldade imposta entre a distância entre a residência e um posto de vacinação; por fim, 25% perderam a carteira de vacinação.

Um desses processos de solução passa pela possibilidade de que as vacinas sejam aplicadas nas instituições ensino. As mães ouvidas foram a favor, em maioria.

Como argumento, Meirelles sugeriu o papel da educação também na lembrança das datas vacinais, a exemplo do que acontece em datas comemorativas, feriados e outros ensinamentos.

"Quantas crianças não aprenderam a escovar os dentes na escola?", questionou o presidente.

Confira abaixo, em percentual, o que as mães pensam sobre vacinação nas escolas

Se houvesse a possibilidade de a vacinação ocorrer na escola, a cobertura vacinal infantil poderia ser maior (85%)

Se a escola ajudasse no controle das datas de período de vacinação, mais crianças estariam com a vacinação em dia (82%)

Seria muito prático se a vacinação do meu filho pudesse ser na escola (82%)

Adoraria que a escola do meu filho enviasse mais comunicações sobre vacinação (82%)

Se houvesse a possibilidade de a escola ajudar no controle das datas e períodos de vacinação, facilitaria muito minha vida (81%)

Ficaria segura com a vacinação dentro da escola, se fosse realizada por profissionais de saúde qualificados (81%)

Se houvesse a possibilidade de a vacinação ocorrer na escola, eu não teria que me deslocar muito para meu filho se vacinar (80%)

Gostaria que a escola me ajudasse a lembrar do calendário de vacinação do meu filho (79%)

Se houvesse a possibilidade de a vacinação ocorrer na escola, eu não atrasaria as vacinas do meu filho (77%)

A escola é o lugar ideal para ter a possibilidade da vacinação infantil (76%)

Pediatra infectocontagiosa, Renato de Ávila Kfouri também participou da apresentação do resultado da pesquisa, alertando para a necessidade de um processo de proteção completo, afastando a taxa de abandono.

"Têm aqueles que começam, mas não terminam. Às vezes, a pessoa toma a primeira dose e não toma a segunda. E isso também é prejudicial. É fundamental terminar o esquema", frisou.

