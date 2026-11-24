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Litoral Sul Sobrevivente de acidente que vitimou quatro pessoas em Ipojuca passa por cirurgia e está estável Natália Lins Peixoto Recco era a única que usava cinto de segurança

O acidente que vitimou quatro pessoas em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, no domingo (22), contou com apenas uma sobrevivente: Natália Lins Peixoto Recco. Em boletim médico divulgado nesta terça-feira (24), a equipe do Hospital Esperança Recife, onde a paciente está internada, atualizou informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a instituição, Natália apresentou um quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas quando foi socorrida para a unidade, ainda no domingo.

Na segunda-feira (23), ela passou por uma cirurgia no fêmur. Outros procedimentos complementares ortopedicos e torácicos devem ser realizados nos próximos dias.

Natália encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas apresenta um quadro de estabilidade.

"A paciente permanece clinicamente estável, respirando espontaneamente, sem necessidade de suplementação de oxigênio, sob os cuidados da equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", informou o boletim médico divulgado pelo hospital.

Relembre o acidente

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após um sinistro de trânsito na madrugada do domingo (22), no quilômetro 60 da PE-009, trecho que dá acesso à Praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.

As vítimas foram identificadas como o empresário David do Nascimento Melo, de 27 anos, natural de Alagoas; a residente de medicina Beatriz de Melo Acioli, também de Alagoas; a dentista Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos nesta segunda-feira (23), natural de Bezerros; a modelo Fernanda Eloi, de 31; e Nathalia Lins Peixoto Recco, a única sobrevivente.

Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, o motorista, David do Nascimento Melo, estava embriagado, muito eufórico e dirigia de forma imprudente.

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