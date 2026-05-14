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LUTO Sobrevivente de deslizamento de barreira em Passarinho morre duas semanas após perder a família A vítima foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Nova Descoberta após passar mal na última quarta-feira (14)

Um dos sobreviventes do deslizamento de barreira ocorrido no bairro de Passarinho, em Olinda, morreu na manhã desta quinta-feira (14), após passar mal e ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife.

A tragédia acontece apenas duas semanas após a tragédia, na qual Fábio Pimentel Barros, de 25 anos, perdeu a esposa e o a filha de apenas 1 ano e 6 meses no deslizamento. Na ocasião, ele foi resgatado com vida e ainda ajudou nas buscas pelos familiares.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a unidade de saúde informou que o paciente deu entrada na UPA na quarta-feira (13), onde passou por avaliação médica e recebeu os cuidados necessários durante a permanência na unidade.

Apesar das medidas adotadas pela equipe médica, Fábio Pimentel Barros não resistiu e morreu na manhã desta quinta-feira.

A UPA informou ainda que o caso está sendo apurado e que as circunstâncias da morte seguem em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

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