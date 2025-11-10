A- A+

ACIDENTE Sobrevivente de queda de carro no Rodoanel foi encontrada em estado de choque e sem ferimentos O veículo em que ela estava despencou de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel na noite de domingo, 9

A psicóloga Giovanna Ribeiro da Rocha, de 23 anos, única sobrevivente de um acidente grave em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi encontrada pela Polícia Militar em estado de choque. O veículo em que ela estava despencou de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel na noite de domingo, 9.

De acordo com a secretaria municipal de São Bernardo do Campo, Giovana está internada, mas seu estado de saúde é estável e não foram identificadas fraturas. Quatro pessoas morreram. Dentre elas, o namorado da jovem e motorista do carro.

Segundo Giovanna, Henrique Antonini Mariotto, perdeu o controle do veículo, bateu na barreira de concreto e caiu na rodovia. Dentro do carro também estavam a biomédica Vitória Sampaio, de 22 anos, a terapeuta ocupacional Júlia Gasparino Pereira da Silva, de 22 anos e a esteticista Eduarda Aiko Shintaku Iwai, de 21 anos.

Após o acidente, ela e Julia conseguiram sair do veículo. No entanto, correu para longe e não viu o que aconteceu com a amiga Dentro do veículo os policiais localizaram os corpos de Henrique, Vitoria e Eduarda. Henrique e Vitória foram encontrados mortos nas ferragens. Eduarda Aiko foi socorrida com vida para o hospital de urgências, e faleceu na unidade de saúde

O corpo de Julia Gasparino Pereira da Silva foi localizado na faixa de rolamento da via, também em óbito. Ela foi atropelada após o acidente. À polícia, a condutora do outro veículo envolvido disse que trafegava pelo Rodoanel quando viu o veículo acidentado e um corpo estirado no meio da pista. Ela declarou que não teve tempo de desviar e acabou passando com o veículo por cima do corpo que, segundo ela, já estava sem vida.

