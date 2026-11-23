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Região Metropolitana do Recife Sobrevivente de grave colisão em Ipojuca é transferida com quadro clínico estável Nathalia Lins Peixoto Recco estava internada no Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, desde a madrugada do domingo (22)

A sobrevivente da grave colisão que deixou quatro mortos na PE-009, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, foi transferida para uma unidade de saúde da rede privada.

Nathalia Lins Peixoto Recco estava internada no Hospital Dom Helder Câmara (HDH), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, desde a madrugada do domingo (22).

Em nota enviada à Folha de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (23), o HDH informou que a paciente foi transferida com quadro clínico estável.

"O nome da unidade de destino não será divulgado, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que assegura a privacidade e a proteção dos dados pessoais", ressaltou o hospital.

Segundo relatos de testemunhas, Nathalia Lins Peixoto Recco era a única que usava cinto no momento em que o carro onde estava, uma Toyota SW4 de cor preta, atingiu uma árvore e uma placa de sinalização no quilômetro 60 da rodovia estadual.

No veículo havia cinco ocupantes que voltavam de uma festa realizada na praia de Maracaípe e seguiam em direção a um “after”. Nathalia foi inicialmente atendida por colegas médicos que voltavam da festa em uma van e prestaram socorro, e enviada ao Hospital Dom Helder, sendo avaliada por uma equipe multiprofissional.

Quatro pessoas morreram no local: o empresário David do Nascimento Melo, de 27 anos, natural de Alagoas; a residente de medicina Beatriz de Melo Acioli, também de Alagoas; a dentista Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos nesta segunda-feira (23), natural de Bezerros; e a modelo Fernanda Eloi, de 31.

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