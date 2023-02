Sobrevivente é resgatado 278 horas depois de terremoto na Turquia

A- A+

Um homem foi retirado dos escombros nesta sexta-feira (17), 278 horas depois do terremoto que devastou o sul da Turquia no dia 6 de fevereiro, anunciou no Twitter o ministro da Saúde turco.

O sobrevivente, Hakan Yasinoglu, de 45 anos, segundo a emissora privada NTV, foi encontrado 12 dias depois da catástrofe, nas ruínas de uma localidade na província de Hatay, que fica perto da fronteira com a Síria e onde também está a cidade de Antakya, completamente devastada.

"Mustafa, que foi resgatado esta noite às 261 horas dos escombros em Hatay, primeiro ligou para um parente cujo número de telefone ele lembrava após a intervenção médica. Estamos muito felizes em ver nosso irmão Mustafa tão bem", afirmou o ministro em sua publicação no Twitter sobre o resgate.

Hatay’da enkaz altından 261’inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa’yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz. pic.twitter.com/t0jrmH0M6r — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023

O homem foi retirado de uma montanha de escombros, segundo um vídeo compartilhado pelo prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que enviou equipes de resgate de sua cidade para as áreas atingidas.

Os três últimos resgatados no centro de Antakya foram dois homens, de 33 e 26 anos, salvos "261 horas" depois do terremoto, e um jovem de 14 anos um pouco antes, anunciou Koca nesta sexta.

O último balanço oficial do tremor de magnitude 7,8 que afetou Turquia e Síria em 6 de fevereiro supera 41 mil mortes.

