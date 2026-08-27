Qui, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta27/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VEJA VÍDEO

Sobrevivente registra momento exato em que avalanche de lama atinge o Nepal; veja vídeo

Pelo menos 359 pessoas morreram e mais de 1.300 pessoas seguem desaparecidas. Tragédia aconteceu próximo à fronteira com o Tibete

Reportar Erro
Sobrevivente registra momento em que avalanche fronteira do Nepal com TibeteSobrevivente registra momento em que avalanche fronteira do Nepal com Tibete - Foto: Instagram @vivek357155/Reprodução

Um sobrevivente registrou o momento em que ele e outros trabalhadores tentam fugir da avalanche que atingiu a fronteira entre o Nepal e o Tibete nessa quarta-feira (26).

Vivek Shrestha trabalhava num projeto hidrelétrico em Mailung, uma vila rural localizada no no distrito de Rasuwa, no momento do ocorrido.

No vídeo que circula nas redes sociais, e já acumula mais de 37 milhões de visualizações, é possível ver a forte onda, formada por água e detritos, atingindo uma estrada de terra na região.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Folha de Pernambuco (@folhape)

Vivek já costumava publicar registros do local nas redes sociais, mostrando a rotina e as condições da região.

Leia também

• EUA anunciam US$ 500 mil em ajuda para o Nepal após enchentes

• Socorristas buscam centenas de desaparecidos após inundações entre Nepal e Tibete

• Número de mortos por avalanche de lama no Nepal sobe para 273

Em uma publicação realizada um dia antes da avalanche, o trabalhador mostrou um fluxo de água intenso descendo entre montanhas, após uma forte chuva. 

Trgédia
Pelo menos 359 pessoas morreram e mais de 1.300 pessoas seguem desaparecidas após a avalanche repentina que atingiu a fornteira entre o distrito de Rasuwa, no Nepal, e Gyirong, no Tibete. 

Um tremor de magnitude 4,4 foi detectado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) no momento do evento. O registro chegou a ser confundido inicialmente com um possível terremoto.

Foi constatado que o abalo sísmico foi, na verdade, provocado pelo desabamento de uma galeria na região, que também pode ter ocasionado a avalanche.

Apesar da hipótese, as circunstâncias que do que teria desencadeado o deslocamento de água e detritos na ainda estão sendo investigados.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter