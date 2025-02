Possibilidade de sobreviventes é descartada após destroços de avião serem localizados no Alasca

A- A+

Os destroços do avião que desapareceu com 10 pessoas a bordo no Alasca, no noroeste dos Estados Unidos, foram encontrados nesta sexta-feira (7), e a possibilidade de sobreviventes foi descartada, anunciou a Guarda Costeira.

Os restos da aeronave da Bering Air, com a qual o contato foi perdido na noite de quinta-feira, foram localizados a 55 quilômetros da cidade de Nome, informou a instituição nas redes sociais.

"Três pessoas foram encontradas no interior e foi confirmado que estavam sem vida", afirmou a Guarda Costeira. "Estima-se que as sete pessoas restantes estejam dentro da aeronave, mas, no momento, são inacessíveis devido às condições do avião", acrescentou.

Com nove passageiros e o piloto, a aeronave, operada de forma privada, desapareceu enquanto voava entre Unalakleet e Nome, cidades separadas por apenas 235 quilômetros sobre a baía de Norton Sound, informou a polícia do Alasca.

O departamento de bombeiros voluntários de Nome, que participava das buscas pelo avião, informou no Facebook que agora está auxiliando na recuperação dos destroços.

"De acordo com os relatos que recebemos, não houve possibilidade de sobrevivência no acidente. Nossos pensamentos estão com as famílias neste momento", acrescentou a entidade.

De acordo com as informações públicas disponíveis, a última posição conhecida do avião foi sobre a água, cerca de 40 minutos após a decolagem.

Este caso se soma a uma série de incidentes aéreos recentes nos Estados Unidos. Em 30 de janeiro, a colisão entre um helicóptero militar e um avião de passageiros resultou na morte de 67 pessoas.

