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Ásia Sobreviventes do grande incêndio em Hong Kong completam um ano de luto AFP conversou com os sobreviventes do pior incêndio em um edifício residencial no mundo desde 1980

Yip Ka-kui sobreviveu ao incêndio mais mortal ocorrido em décadas em Hong Kong, mas perdeu sua casa e sua esposa. Suas alianças de casamento, parcialmente derretidas, estão entre os poucos vestígios que lhe restam daquela vida.

Um ano após o incêndio de 26 de novembro de 2025 em um complexo de torres residenciais, os sobreviventes e as famílias das 168 vítimas fatais ainda sofrem com o luto.

A AFP conversou com os sobreviventes do pior incêndio em um edifício residencial no mundo desde 1980.

Yip Ka-kui

Yip, de 68 anos, costuma percorrer o caminho até o complexo de apartamentos que, durante quatro décadas, ele costumava fazer com sua esposa, Pak Shui-lin, cuja morte ele ainda "não consegue aceitar".

Os sobreviventes afirmam que Pak salvou várias pessoas ao bater nas portas dos vizinhos para alertá-los sobre o incêndio.

São os detalhes simples do cotidiano que lembram Yip da ausência dela. É como se ela "estivesse em casa, esperando que eu voltasse", afirmou.

Ele também continua enviando mensagens para o número da esposa, contando como as coisas estão ou compartilhando o boletim escolar da neta.

Além disso, enviou as alianças de casamento, parcialmente derretidas, para serem restauradas, na esperança de que possam ser passadas de geração em geração, para que a tragédia não seja esquecida.

Chu

Chu, de 38 anos, ainda se lembra de quando um perito forense afastou o pano que cobria os restos carbonizados de seu pai, de 76 anos, levantando uma nuvem de cinzas no ar.

"Parecia que meu pai estava se dissipando nas areias do tempo", afirma.

"Sinto que não encontrei meu pai (...). Ainda não consigo acreditar que o que vi no necrotério fosse realmente ele", conta.

Sua irmã, de 45 anos, também teme que as lembranças que têm do pai possam "se dissipar", já que a maior parte de seus pertences foi carbonizada.

Ela ainda guarda as balas de leite que ele deu de presente ao neto no aniversário dele, seis dias antes do incêndio.

Seu pai trabalhava como mecânico para a guarnição britânica da época colonial e também como taxista noturno.

Entre os poucos pertences que sobreviveram às chamas, destacam-se um canivete militar e um pote com moedas de 50 centavos. Para suas filhas, são símbolos de seu espírito trabalhador e de seu amor incondicional pela família.

Betty Ho

Ho, de 61 anos, morou no complexo residencial durante 35 anos. Passou duas décadas pagando pelo seu apartamento e, justamente quando começava a desfrutar da aposentadoria, o incêndio lhe "tirou tudo".

Agora, ela mora em um local provisório fornecida pelo governo desta cidade semiautônoma chinesa, mas resiste a considerá-lo seu lar.

De sua residência atual, ela ainda consegue ver seu antigo apartamento. "Aquele lugar está tão perto, mas não dá para voltar", lamenta.

Ao contrário da maioria dos moradores, ela não aceitou a oferta de compra feita pelo governo e exige que o complexo residencial seja reconstruído no mesmo local.

Um ano após a catástrofe, ela se sente "indefesa". "É impossível pensar nos próximos cinco anos; não consigo nem imaginá-los", diz.

Rhodora Alcaraz Tunacao

Esta empregada doméstica filipina, de 29 anos, foi tratada como heroína por proteger um bebê de três meses durante um incêndio, ocorrido logo no seu segundo dia de trabalho em Hong Kong.

Ela precisou ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva devido à grande quantidade de fumaça que inalou. Após receber alta, retornou às Filipinas em dezembro, onde continua sofrendo com estresse emocional, explica Esther Tse, defensora dos direitos trabalhistas que a visita regularmente.

Tunacao também apresenta problemas pulmonares, o que exige acompanhamento médico periódico e uso de medicação. Às vezes, ela tosse e expele secreções escuras, relata a ativista.

Ela precisa de medicação para a depressão e fica agitada com facilidade, mas há escassez de profissionais de saúde mental em sua região, acrescentou Tse.

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