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Sobreviventes reencontram animais de estimação após terremoto na Colômbia

Três dias após o tremor de magnitude 7,4 que atingiu várias cidades do país, 273 pessoas morreram e mais de 3.800 ficaram feridas

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Daniel Flores, vítima do terremoto, brinca com seu cachorro Mike em um abrigo em frente ao seu prédio residencial danificado, três dias após um terremoto de magnitude 7,4 em Pereira, ColômbiaDaniel Flores, vítima do terremoto, brinca com seu cachorro Mike em um abrigo em frente ao seu prédio residencial danificado, três dias após um terremoto de magnitude 7,4 em Pereira, Colômbia - Foto: Luis Acosta/AFP

Vickye Giraldo sorri enquanto segura seu gatinho Polux do lado de fora do prédio em ruínas onde costumava morar em Cali. A esperança voltou para alguns atingidos pelo terremoto na Colômbia que, como ela, conseguiram reencontrar seus animais de estimação.

Três dias após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu várias cidades do país, 273 pessoas morreram e mais de 3.800 ficaram feridas.

O tempo está se esgotando, já que o prazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobreviventes chega ao fim nesta quinta-feira (13).

Enquanto equipes de resgate aceleram a busca por centenas de desaparecidos, alguns voluntários se dedicam a encontrar vivos os animais de estimação de pessoas que perderam tudo.

  • Cãozinho de estimação encontrado nos escombros do terremoto da Colômbia| Foto: Luis Acosta/AFP
    Cãozinho de estimação encontrado nos escombros do terremoto da Colômbia| Foto: Luis Acosta/AFP
  • Cadela Renata resgatada após os fortes terremotos da Colômbia | Foto: Raul Arboleda/AFP
    Cadela Renata resgatada após os fortes terremotos da Colômbia | Foto: Raul Arboleda/AFP
  • Cadela Renata resgatada após os terremotos da Colômbia| Foto: Raul Arboleda/AFP
    Cadela Renata resgatada após os terremotos da Colômbia| Foto: Raul Arboleda/AFP
  • Uma jovem está sentada com seu cachorro em um acampamento improvisado no bairro Altos de Santa Elena, em Cali, Colômbia| Foto: Joaquin Sarmiento/AFP
    Uma jovem está sentada com seu cachorro em um acampamento improvisado no bairro Altos de Santa Elena, em Cali, Colômbia| Foto: Joaquin Sarmiento/AFP

Segundo dados oficiais, mais de 12 mil moradias foram destruídas e milhares de famílias estão desabrigadas.

Em Cali, no sudoeste do país e terceira maior cidade da Colômbia, o edifício residencial onde Giraldo vivia, uma advogada de 56 anos, está destruído e inclinado.

Na quarta-feira, um grupo de voluntários encontrou Polux entre os escombros. "É um momento indescritível", disse à AFP enquanto beijava a cabeça do felino.

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Ela tinha quatro animais em seu apartamento, dois cães e dois gatos. Um dos cães já foi resgatado, mas outro animal morreu e um segue desaparecido, contou.

"São dias muito duros pensando que talvez não consigamos resgatá-los, mas, no fim, é um sonho realizado, de verdade", acrescentou.

Giraldo segura Polux com um sorriso e à beira das lágrimas, enquanto abraça os voluntários que conseguiram retirar o gato do edifício.

Também em Cali, Andrea Paredes ainda mantém a esperança de encontrar com vida um cachorro e seus gatos, que ficaram presos no banheiro quando ocorreu o terremoto.

Seu marido "conseguiu pegar um cachorrinho" antes de deixar o prédio, contou ela, que não sabe se o restante de seus animais está vivo.

Nesta quinta-feira (13), equipes de resgate foram recebidas com aplausos ao retirarem nos braços um cachorro dos escombros de outro edifício.

Visivelmente debilitado, o animal recebeu atendimento sobre uma mesa, onde veterinários o hidrataram antes de colocá-lo em uma maca.

"Sabemos que os animais de estimação são como filhos. É nisso que tenho me empenhado", afirmou o voluntário Nelson Vidales.

"Sei que muita gente está pensando nos seres humanos, mas precisa chegar o momento em que os animais também sejam representados e procurados. É para isso que estou aqui", acrescentou.

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