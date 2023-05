A- A+

RECIFE Ferida no acidente na Abdias de Carvalho, motorista que estava indo para Natal recebe alta do HR Mulher estava em carro alugado e iria pegar os passageiros na Praça do Derby

Uma das nove vítimas que ficaram feridas no acidente envolvendo quatro veículos, ocorrido na madrugada desta terça-feira (9), na Avenida Abdias de Carvalho, no Bongi, no Recife, é uma motorista que estava em um carro alugado para fazer uma viagem a Natal (RN). Ela recebeu alta por volta das 10h40 desta terça.

No momento do acidente, a mulher, de 47 anos, estava em direção à Praça do Derby, local utilizado como ponto de encontro para buscar os passageiros que fariam a viagem.



Levada ao Hopsital da Restauração (HR), a motorista passou por exames de Raio X, duas tomografias e uma ressonância magnética.





Sobrinha dela, Ana Silva, de 36 anos, conta que precisou precisou ir até o local do acidente para coletar os documentos da tia e trazê-los para a unidade médica.



"A gente recebeu a ligação de madrugada e quem veio primeiro para o Hospital foi minha mãe.. Hoje pela manhã fui para onde ocorreu o acidente e peguei os documentos da minha tia para trazer eles para o hospital", revelou.

Ana Silva chegou ao Hospital da Restauração por volta das 9h20 desta terça-feira. Por volta das 10h40, a mulher foi liberada pela unidade médica. Na saída, queixou de dor no pescoço e não quis falar com a imprensa.

