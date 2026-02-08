Dom, 08 de Fevereiro

Socialista moderado António José Seguro vence eleições presidenciais em Portugal

Seguro sucederá ao conservador Marcelo Rebelo de Sousa

António José Seguro foi eleito presidente de Portugal neste domingo (8)António José Seguro foi eleito presidente de Portugal neste domingo (8) - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

O socialista moderado António José Seguro venceu neste domingo (8) o segundo turno das eleições presidenciais em Portugal, superando amplamente o seu adversário de extrema direita André Ventura, de acordo com a apuração quase terminada.

Com 95% dos votos contabilizados, Seguro, de 63 anos, obteve 66% da preferência dos eleitores, enquanto Ventura, de 43, somou 34%.

Seguro sucederá, no início de março, ao conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que ocupa o cargo há dez anos.

