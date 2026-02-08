eleições
Socialista moderado António José Seguro vence eleições presidenciais em Portugal
Seguro sucederá ao conservador Marcelo Rebelo de Sousa
António José Seguro foi eleito presidente de Portugal neste domingo (8) - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP
O socialista moderado António José Seguro venceu neste domingo (8) o segundo turno das eleições presidenciais em Portugal, superando amplamente o seu adversário de extrema direita André Ventura, de acordo com a apuração quase terminada.
Com 95% dos votos contabilizados, Seguro, de 63 anos, obteve 66% da preferência dos eleitores, enquanto Ventura, de 43, somou 34%.
Seguro sucederá, no início de março, ao conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que ocupa o cargo há dez anos.