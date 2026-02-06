A- A+

Participação popular Sociedade pode enviar propostas de melhorias no Metrô do Recife a partir desta sexta-feira (6) Edital segue disponível para verificação até o dia 23 de março, no site do BNDES

A partir desta sexta-feira (6), a população em geral poderá contribuir com propostas de melhorias para o Metrô do Recife e consultar o projeto de concessão do modal, que prevê investimento de R$ 4 bilhões na requalificação de todo o sistema.



O edital foi desenvolvido pelo governo federal, em parceria com o governo de Pernambuco, e segue disponível para verificação até 23 de março, no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No endereço eletrônico, a sociedade poderá tirar dúvidas sobre o projeto e fazer apontamentos.



Uma audiência pública sobre o tema será realizada em 5 de março, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



"Estamos dando mais um passo para termos uma transformação no Metrô do Recife, com o governo do estado sendo parte da solução, e quero convidar a população e a sociedade civil organizada para participar dessa construção, de modo que os trabalhadores e estudantes, e a população em geral da Região Metropolitana saia vencedora desse processo e venha a ter mais segurança e tranquilidade para sair e voltar para casa", afirmou a governadora Raquel Lyra.



De acordo com a gestão estadual, a concessão do sistema de metrô ferroviário do Recife terá duração de 30 anos e prevê ampla requalificação, com a compra de novos trens, a substituição da via e a reforma de todas as estações.

"Além dos investimentos iniciais já garantidos pelo governo federal, que terá aportes para compra de trens e ônibus elétricos, estamos evoluindo nas etapas, dessa vez, ouvindo a população. É ela que usa o serviço do transporte e vai ser participativa nesse processo", ressaltou o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Ainda segundo o governo de Pernambuco, o investimento previsto de R$ 4 bilhões será feito pelo governo federal nos cinco primeiros anos.

"O metrô é um problema histórico de mobilidade da Região Metropolitana do Recife. Agora, o estado se coloca como parte da solução, participando dos estudos com o BNDES e fazendo interlocução com o governo federal, para que os investimentos sejam realizados", afirmou o secretário estadual de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

Após a assinatura do contrato de concessão e um período de transição operacional entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a futura concessionária, os ativos do metrô serão formalmente transferidos da união para o estado, que será o responsável por gerir e fiscalizar o contrato de concessão à iniciativa privada.

