BRASIL Sócio da churrascaria Mocellin morre atropelado no Rio de Janeiro Acidente aconteceu em frente a uma das unidades do restaurante, na unidade da Ilha do Governador

O empresário Nédio Mocellin, sócio da churrascaria Mocellin, morreu nesta quarta-feira depois de ser atropelado por uma motocicleta na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu em frente a uma das unidades do restaurante, na Estrada do Galeão.

Nédio chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos. A rede Mocellin anunciou que todas as suas unidades permanecerão fechadas nesta quinta-feira, retomando as atividades na sexta-feira. Uma nota de pesar também foi divulgada pela empresa.





"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Nédio Mocellin, um dos diretores da nossa empresa. Neste momento de profunda dor, toda a equipe Mocellin se une em solidariedade à família, amigos e colegas, prestando nossas mais sinceras condolências.



Nédio foi um líder inspirador, um profissional e pessoa admirável, deixando um legado de dedicação, compromisso e valores que sempre marcaram sua trajetória. Sua ausência será sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado. Que a lembrança de sua força, ética e generosidade permaneça viva em nossos corações."

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói lamentou a perda e destacou a relevância de Nédio Mocellin para o setor gastronômico da região, ressaltando sua trajetória como empresário e cidadão niteroiense.

