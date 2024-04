A- A+

Agreste Socioeducando foge da Funase de Caruaru, no Agreste, mas é apreendido Caso aconteceu no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case)

Um socioeducando fugiu da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (4).

O jovem, que não teve o nome e idade divulgados, foi apreendido no mesmo dia e encaminhado novamente à unidade.

De acordo com a Funase, o caso aconteceu no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e "foi controlado pela equipe do local, não havendo registro de ferimento".

"Um dos socioeducandos envolvidos no caso foi levado à delegacia. A unidade encontra-se normalizada", informou a Funase.



