Sociólogo Domenico De Masi previu que mulheres irão dominar mundo até 2030

A- A+

Nome importante da sociologia, o italiano Domenico De Masi teve sua morte confirmada neste sábado (9), aos 85 anos, em Roma, após lutar contra uma doença invasiva. O intelectual dedicou boa parte de sua obra a questões como o trabalho, desenvolvendo teorias que batem de frente com o sistema de produção de capital, a exemplo de seu best-seller “O ócio criativo” (2000).

Nos últimos anos de vida, o sociólogo se debruçou sobre os impasses da sociedade pós-industrial. Em 2019, lançou o livro “O mundo ainda é jovem”, composto por uma série de entrevistas com a jornalista Maria Serena Palieri, no qual pensa sobre os rumos do mundo contemporâneo.

Entre as reflexões feitas na obra, o sociólogo prevê que, até 2030, as mulheres estarão no centro do sistema social e tenderão a "administrar seu poder com a dureza". Os valores “femininos”, como estética, subjetividade, emoção, flexibilidade, também vão se impor, "colonizado os homens". O autor prevê ainda que elemetos como fluidez sexual, pansexualidade e androginia se espalharão por nosso estilo de vida.

Veja também

França Níger acusa França de enviar forças para intervenção militar