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Região Metropolitana do Recife Socorrista do Samu morre após bater motolância em poste a caminho de atendimento em Ipojuca Arlan Monteiro da Silva, de 39 anos, pilotava uma motolância quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na PE-09

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) morreu no momento em que seguia para uma ocorrência em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

O acidente aconteceu por volta das 15h45 desse domingo (15). Arlan Monteiro da Silva, de 39 anos, pilotava uma motolância quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na PE-09, no distrito de Nossa Senhora do Ó.

O profissional não resistiu e morreu no local. Por meio de nota, a prefeitura de Ipojuca manifestou pesar e destacou que a vítima perdeu a vida enquanto estava em serviço em Porto de Galinhas.

"Arlan deixa como legado seu compromisso, profissionalismo e dedicação em salvar vidas e servir à população ipojucana. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossas mais sinceras condolências", destacou a prefeitura.

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) também emitiu uma nota em que lamenta a morte do técnico de Enfermagem e prestou pesar aos seus familiares e amigos.

"Sua partida causa profunda consternação e pesar. Arlan nos deixou enquanto fazia o que amava; em pleno exercício de sua vocação. Que sua vida seja reverenciada, em celebração pelo grande homem, profissional e amigo que foi; e que sua memória seja fonte de inspiração para os que permanecem", disse o conselho no comuniado.

O Samu Metropolitano Recife manifestou profundo pesar e destacou que Arlan desempenhava sua missão com dedicação, coragem e compromisso com a vida, honrando diariamente o propósito de salvar vidas.

"Sua partida deixa uma lacuna imensa entre colegas, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com sua generosidade e profissionalismo. Que sua memória permaneça viva como exemplo de compromisso, humanidade e serviço ao próximo", destacou.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal foi registrada por meio da Delegacia de Porto de Galinhas.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso", afirmou a corporação.

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