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Internacional Socorristas chineses chegam a área devastada por avalanche no Tibete Balanço provisório total do desastre ocorrido na quarta-feira é de 543 mortos e mais de 1.400 desaparecidos

Um primeiro grupo de equipes de resgate conseguiu chegar nesta sexta-feira (28) à principal área devastada pela avalanche que atingiu o Tibete nesta semana, informou a imprensa estatal chinesa, enquanto a busca por centenas de desaparecidos continuam em condições extremamente difíceis.

Um total de 21 socorristas, acompanhados por um cão farejador, chegou por volta das 16h30 locais (5h30 no horário de Brasília) à área do posto de fronteira de Gyirong, próximo ao Nepal.

São "as primeiras unidades profissionais a alcançar o ponto nevrálgico das operações de resgate", indicou a agência estatal Xinhua.

O balanço provisório total do desastre ocorrido na quarta-feira é de 543 mortos e mais de 1.400 desaparecidos.

Do lado chinês, foram reportadas cinco mortes.

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