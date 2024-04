A- A+

MUNDO Socorristas de Taiwan libertam nove de caverna após terremoto O número oficial de mortos no terremoto de magnitude 7,4 ainda é de 10

Nove pessoas foram libertadas de uma caverna sinuosa no leste montanhoso de Taiwan, enquanto outras duas foram localizadas à medida que os socorristas continuavam na sexta-feira a busca pelos ainda desaparecidos após o maior terremoto na ilha em 25 anos.

O balanço oficial de mortos do terremoto de magnitude 7,4 de quarta-feira permaneceu em 10, mas o governo no condado de Hualien, a área mais afetada, disse que mais duas pessoas em uma trilha de caminhada foram encontradas sem "sinais de vida", embora suas mortes não pudessem ser imediatamente verificadas.

"Atualmente, as duas pessoas vistas no local não podem ser identificadas porque estão enterradas muito fundo e não foram completamente escavadas", disse a agência nacional de desastres.

Até sexta-feira, centenas de pessoas ainda estavam isoladas ao redor das montanhas que cercam o condado, com estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e quedas de rochas. No entanto, a maioria era conhecida por estar segura, já que os socorristas implantaram helicópteros, drones e equipes menores com cães para alcançá-los.

O governo do condado disse que os socorristas encontraram nove pessoas vivas em uma caverna popular entre os turistas chamada Túnel dos Nove Giros.





Na principal cidade de Hualien, trabalhadores começaram a demolição de um prédio chamado Urano - que estava inclinado em um ângulo de 45 graus depois que metade do seu primeiro andar desabou - usando lentamente um guindaste rosa para quebrar suas janelas de vidro.

O prédio havia envelhecido bastante desde que foi construído em 1986, disse o chefe do condado de Hualien, Hsu Chen-wei. "Esperamos concluir a demolição dentro de duas semanas para que o povo de Hualien possa voltar à sua vida regular. Esperamos que todos não fiquem em uma situação tão alarmante", disse Hsu.

Antes do início da demolição, trabalhadores e oficiais realizaram uma pequena cerimônia. Ao lado do Urano, um sinal digital em outro prédio brilhava: "Não desista! Hualien, força!" - usando uma expressão chinesa de apoio.

A agência nacional de desastres disse que 10 pessoas foram mortas e 1.106 feridas. Mais de 700 estavam isoladas, mas contabilizadas, enquanto as autoridades perderam contato com 18.

O terremoto de quarta-feira foi o mais grave em Taiwan desde um sismo de magnitude 7,6 que atingiu a ilha em 1999. O número de mortos naquela ocasião foi muito maior - com 2.400 pessoas mortas no desastre natural mais mortal da história da ilha.

