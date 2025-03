Socorristas procuram por mulher desaparecida em acidente de avião em ilha de Honduras

A- A+

As equipes de resgate hondurenhas retomaram, nesta terça-feira (18), as buscas por uma mulher desaparecida depois que um avião caiu no Caribe logo após decolar da ilha de Roatan, com um saldo provisório de 12 mortos.

O ministro dos Transportes, Octavio Pineda, afirmou que uma "possível falha mecânica" causou a queda da aeronave turboélice Lanhsa Jetstream 32, que decolou na noite de segunda-feira com 18 passageiros para o porto de La Ceiba, em um voo de 15 minutos para o continente.

Os bombeiros disseram em um comunicado que o acidente deixou "12 mortos e um desaparecido", enquanto os outros cinco ocupantes foram resgatados com vida.

A pessoa desaparecida é uma mulher, de acordo com a mídia local, e mergulhadores e barcos estão envolvidos nas buscas, que foram retomadas após o amanhecer, segundo as autoridades.

"Sentimos apenas que, após a decolagem, houve uma rajada de vento e o avião caiu imediatamente", disse à mídia local o passageiro Jairo Vargas, que sofreu fratura na tíbia e traumatismo craniano leve.

O ministro Pineda declarou que o acidente ocorreu devido a uma "possível falha mecânica. Veremos o que a caixa-preta diz quando for recuperada".

Acrescentou que as operações no aeroporto internacional de Roatan, localizado à beira-mar, permanecem "suspensas" de acordo com o "protocolo de emergência".

O major do Corpo de Bombeiros Wilmer Guerrero afirmou nesta segunda-feira que o avião caiu "bem fundo", a cerca de um quilômetro da costa.

Um dos falecidos é o cantor e compositor hondurenho Aurelio Martínez, de 55 anos, que cantava músicas de sua etnia garífuna, formada por afrodescendentes e indígenas caribenhos, segundo parentes do artista.

A polícia disse em um comunicado que "a aeronave, que transportava 15 passageiros, dois pilotos e uma comissária de bordo, perdeu potência do motor e caiu no mar a aproximadamente um quilômetro da pista".

