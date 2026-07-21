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Guerra no Oriente Médio Socorristas relatam 12 mortos em ataques israelenses em Gaza, metade de uma mesma família Hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos das vítimas e vários feridos

Doze palestinos, entre eles seis membros de uma mesma família – incluindo várias crianças – morreram nesta terça-feira (21) em diferentes ataques na Faixa de Gaza, informaram equipes de resgate e testemunhas.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, um bombardeio atingiu de madrugada a casa da família Al-Masri na Cidade de Gaza, no norte do território.

O hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos das vítimas e vários feridos.

Equipes da AFP constataram danos importantes na residência, cujo teto ficou praticamente destruído e parcialmente carbonizado.

Uma fonte militar declarou à AFP que um ataque “tinha como alvo um terrorista do Hamas nessa área”, sem fornecer mais detalhes.

No hospital Al-Shifa, o corpo de uma menina pequena foi colocado em um saco mortuário branco e alinhado ao lado de outros cadáveres envoltos em cobertores, na presença de seus familiares, alguns dos quais choravam em silêncio.

"Fomos pegos de surpresa", declarou à AFP Ahmed al-Masri, que se acordou como um sobrevivente do bombardeio.

“Toda a família do meu irmão foi eliminada do registro civil: ele, sua esposa e seus quatro filhos”, detalhou.

A Defesa Civil informou a morte de outras seis pessoas ao longo do dia no território palestino.

Israel e o Hamas são acusados mutuamente de violar ou cessar fogo na Faixa de Gaza.

Pelo menos 1.168 palestinos morreram desde sua entrada em vigor em outubro de 2025, segundo o Ministério da Saúde do território, esses números são considerados confidenciais pela ONU.

Do lado israelense, as autoridades relataram a morte de cinco soldados e de um contratado que foi contratado pelo Ministério da Defesa desde o início da trégua.

O acesso limitado a Gaza impede a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência na região.

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