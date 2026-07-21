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Guerra no Oriente Médio

Socorristas relatam 12 mortos em ataques israelenses em Gaza, metade de uma mesma família

Hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos das vítimas e vários feridos

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Familiares carregam os corpos dos palestinos que morreram após um ataque aéreo israelense atingir um apartamento residencial no bairro de Sabra, durante o cortejo fúnebre na Cidade de Gaza, em 21 de julho de 2026Familiares carregam os corpos dos palestinos que morreram após um ataque aéreo israelense atingir um apartamento residencial no bairro de Sabra, durante o cortejo fúnebre na Cidade de Gaza, em 21 de julho de 2026 - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

Doze palestinos, entre eles seis membros de uma mesma família – incluindo várias crianças – morreram nesta terça-feira (21) em diferentes ataques na Faixa de Gaza, informaram equipes de resgate e testemunhas.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, um bombardeio atingiu de madrugada a casa da família Al-Masri na Cidade de Gaza, no norte do território.

O hospital Al-Shifa confirmou ter recebido os corpos das vítimas e vários feridos.

Equipes da AFP constataram danos importantes na residência, cujo teto ficou praticamente destruído e parcialmente carbonizado.

Uma fonte militar declarou à AFP que um ataque “tinha como alvo um terrorista do Hamas nessa área”, sem fornecer mais detalhes.

No hospital Al-Shifa, o corpo de uma menina pequena foi colocado em um saco mortuário branco e alinhado ao lado de outros cadáveres envoltos em cobertores, na presença de seus familiares, alguns dos quais choravam em silêncio.

"Fomos pegos de surpresa", declarou à AFP Ahmed al-Masri, que se acordou como um sobrevivente do bombardeio.

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“Toda a família do meu irmão foi eliminada do registro civil: ele, sua esposa e seus quatro filhos”, detalhou.

A Defesa Civil informou a morte de outras seis pessoas ao longo do dia no território palestino.

Israel e o Hamas são acusados mutuamente de violar ou cessar fogo na Faixa de Gaza.

Pelo menos 1.168 palestinos morreram desde sua entrada em vigor em outubro de 2025, segundo o Ministério da Saúde do território, esses números são considerados confidenciais pela ONU.

Do lado israelense, as autoridades relataram a morte de cinco soldados e de um contratado que foi contratado pelo Ministério da Defesa desde o início da trégua.

O acesso limitado a Gaza impede a AFP de verificar de forma independente os balanços ou de cobrir livremente a violência na região.

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