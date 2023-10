A- A+

CONFLITO Sogros do premier escocês ficam cercados em Gaza após ataque do Hamas Parentes de Humza Yousaf visitavam avó paterna quando o grupo terrorista lançou ofensiva contra Israel, que reagiu com bloqueio de território

O primeiro-ministro escocês, Humza Yousaf, manifestou a sua preocupação em relação aos seus sogros, que estão presos na Faixa de Gaza, onde visitavam familiares, sem possibilidade de sair, após o ataque surpresa do Hamas e a resposta de Israel.

A mulher do líder escocês, Nadia El-Nakla, é de origem Palestina e os seus pais, que vivem na Escócia, visitavam a sua avó paterna, de 92 anos, em Gaza quando o grupo lançou a sua ofensiva, no último sábado.

"Não conseguimos dormir, estamos colados aos nossos celulares", disse Yusaf aos jornalistas. "Estou preocupado com minha família".

"Apesar dos esforços iniciados pelo Ministério das Relações Exteriores britânico, ninguém pode garantir-lhes uma passagem segura para qualquer lugar", continuou o líder escocês, que condenou o Hamas pelo ataque. O Exército israelense ordenou um cerco total à Faixa de Gaza.

Primeiro muçulmano a chefiar Estado na Europa Ocidental

Em março deste ano, um dia após ser eleito o novo líder do Partido Nacional Escocês, o independentista Humza Yousaf foi nomeado formalmente como primeiro-ministro da Escócia nesta terça-feira (10). Ele será o primeiro chefe de governo muçulmano em um Estado na Europa Ocidental, confirmando que a diversidade étnica e religiosa está enraizada na política do Reino Unido, com uma crescente lista de formuladores de políticas públicas cujos ancestrais remontam às antigas colônias, entre eles o premier Rishi Sunak, de família indiana.

O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, é o único branco entre os quatro "grandes cargos de Estado" da política britânica, incluindo o ministro das Relações Exteriores, James Cleverly, e a secretária do Interior, Suella Braverman. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, é muçulmano como Yousaf, que terá entre seus principais adversários no Parlamento regional o líder trabalhista da Escócia, Anas Sarwar, também de ascendência paquistanesa.

"[A câmara regional agora tem dois] partidos liderados por duas pessoas que não são brancas, duas pessoas de fé muçulmana" disse Yousaf nesta terça-feira, pouco antes de ser nomeado primeiro-ministro. "E o fato de ninguém levantar a sobrancelha sobre isso me diz que estamos progredindo nesta nação, algo de que todos devemos estar muito, muito orgulhosos".

Na opinião de Sunder Katwala, diretor do centro de estudos Futuro Britânico, isso confirma "até que ponto a diversidade étnica e religiosa no topo se tornou uma nova norma na política britânica".

O fato de o rei Charles III ter um primeiro-ministro hindu e um líder escocês muçulmano em sua coroação em maio envia "uma mensagem poderosa ao mundo sobre o quanto a vida pública no Reino Unido mudou, em uma extensão inigualável em democracias comparáveis", destacou o jornal Eastern Eye.

Cristianismo em declínio

Um dos predecessores de Braverman, Sajid Javid, foi o primeiro asiático britânico a ocupar um dos quatro grandes cargos do governo quando se tornou secretário de Interior em 2018.

Como o do prefeito Khan, o pai de Javid era da classe trabalhadora, mas o de Yousaf é um contador de sucesso que podia pagar para enviar seu filho para uma das escolas particulares mais exclusivas de Glasgow, a Hutchesons' Grammar, onde ele também estudou inglês.

No entanto, como muçulmanos, eles eram uma exceção e Yousaf falou sobre os insultos islamofóbicos que sofreu de pessoas brancas após os ataques de 2001 nos Estados Unidos.

"Todos devemos nos orgulhar de ter enviado hoje uma mensagem clara: que a cor da sua pele ou sua religião não são uma barreira para liderar o país que todos chamamos de lar" disse ele na segunda-feira (9), quando foi eleito o novo líder do Partido Nacional Escocês.

Os cristãos são agora uma minoria no Reino Unido, embora continuem sendo a religião mais difundida, de acordo com o censo de 2022. O próximo maior grupo é aquele que se declara "sem religião", seguido em ordem por muçulmanos, hindus, sikhs, budistas e judeus.

Projeto independentista

Yousaf, de 37 anos, sucede a ex-primeira-ministra Nicola Sturgeon, que anunciou sua renúncia de forma abrupta em fevereiro, em meio a um desgaste da campanha pela independência do país em relação ao Reino Unido após oito anos no cargo. Agora, a eleição de Yousaf reforça as questões sobre a independência do país prometida durante a campanha eleitoral.

O governo local do país de 5,5 milhões de habitantes tem jurisdição sobre questões importantes, como educação, saúde e justiça. Mas a nomeação de um novo líder também é necessária para o futuro do Reino Unido, onde as divisões entre as quatro nações — Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte — foram agravadas pela saída do Reino Unido da União Europeia, em 2021.

"O povo escocês precisa de independência agora mais do que nunca e seremos a geração que vai conquistar a independência" disse Yousaf na segunda-feira, após o anúncio de sua eleição.

O porta-voz do premier Rishi Sunak, porém, reafirmou que não estava considerando permitir outro referendo sobre a independência escocesa, enquanto enfatizava Londres estava ansioso para trabalhar com Yousaf.

Questão central no programa do Partido Nacional Escocês, o projeto independentista vem perdendo apoio nos últimos tempos. Segundo uma pesquisa da YouGov de 13 de março, 46% dos entrevistados eram a favor da independência, contra os 50% do mês anterior.

A Escócia realizou um referendo sobre a autodeterminação em 2014 em que 45% dos escoceses votou a favor da separação do Reino Unido. O projeto independentista foi reavivado com o Brexit, que teve a oposição de 62% dos cidadãos do país, e o SNP defendeu a ruptura com Londres como forma de retornar à União Europeia.

Durante sua campanha eleitoral, Yousaf analisou que o partido havia passado muito tempo criticando as falhas do governo central britânico e não o suficiente, criando a visão de uma Escócia independente. Na quarta-feira (11), ele fará o juramento perante a Suprema Corte regional.

