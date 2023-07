A- A+

MUNDO Soldado americano detido após entrar na Coreia do Norte sem autorização é identificado; foto Travis King, de 23 anos, estava em uma visita turística à Zona Desmilitarizada (DMZ), quando cruzou a fronteira do país

O soldado americano que entrou ilegalmente na Coreia do Norte foi identificado e teve fotos divulgadas nesta quarta-feira. Travis King, de 23 anos, estava em uma visita turística à Zona Desmilitarizada (DMZ), quando cruzou a fronteira do país com a Coreia do Sul.

De acordo com o anúncio do Comando das Nações Unidas nesta terça, ele não tinha autorização. Agora, ele estaria sob custódia norte-coreana, sendo o primeiro americano detido no Norte em quase cinco anos, em um incidente que poderia aumentar as tensões entre as nações.

King havia saído de uma prisão sul-coreana após ter ficado preso sob acusação de agressão. Na ocasião, ele teria chutado uma viatura da polícia. Oficiais militares dos EUA planejavam mandá-lo de volta para Fort Bliss, no Texas, onde enfrentaria ações disciplinares adicionais.

Quando estava sendo escoltado para o aeroporto, ele teria fugido e se juntado aos turistas que estavam em excursão na fronteira. À emissora americana "ABC News", no entanto, a mãe de King, Claudine Gates, disse que "não consegue imaginar" que ele tenha feito "algo assim".

— Eu só quero que ele volte para casa — disse Claudine, acrescentando que não imagina que o filho tenha cruzado a fronteira de propósito. Ela afirmou ter ouvido falar de seu filho pela última vez há "alguns dias", quando ele disse que voltaria para sua base no Texas.





A DMZ separa as duas Coreias, e sua fronteira é uma das áreas mais fortificadas do mundo. O local está repleto de minas terrestres e possui cercas elétricas de arame farpado, além de câmeras de vigilância e guardas armados, que devem permanecer em alerta 24 horas por dia.

As relações entre o país e os Estados Unidos despencaram em 2017. Na época, um estudante americano de 22 anos havia sido preso um ano antes por roubar um cartaz com slogan político do hotel onde estava alojado. Ele foi devolvido aos EUA em coma e morreu pouco depois.

Ainda em 2017, um soldado norte-coreano foi alvo de tiros ao desertar e correr rumo ao território Sul. Ele conseguiu concluir o trajeto na Zona Comum de Segurança (JSA), em Panmunjom, único setor da DMZ onde os dois exércitos ficavam frente a frente. No entanto, foi removido por soldados sul-coreanos e encaminhado em estado grave ao hospital.

A Linha de Demarcação Militar marca a fronteira entre as Coreias e existe desde o armistício assinado em julho de 1953. A DMZ fica em ambos os lados da fronteira, estendendo-se por 2 km em cada sentido. Hoje, seis sul-coreanos estão sob custódia da Coreia do Norte.

Veja também

Mercosul Lula acredita que UE receberá contraproposta do Mercosul nas próximas semanas