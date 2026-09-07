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América do Sul Soldado da legião estrangeira francesa está 'bem' após fugir de seus sequestradores na Colômbia Homem tinha autorização para permanecer em território metropolitano francês, mas não para viajar para a Colômbia

Um soldado colombiano da legião estrangeira da França, que fugiu de um cativeiro na Colômbia, está "bem" e permanece sob proteção contra possíveis "represálias", disse uma fonte militar à AFP nesta segunda-feira (7).

José Olger Melo Charry foi feito refém em 6 de agosto por um grupo dissidente das extintas Farc enquanto transitava por uma estrada em Nariño, região no sudoeste da Colômbia onde atuam organizações ligadas ao narcotráfico e à mineração ilegal.

O homem tinha autorização para permanecer em território metropolitano francês, mas não para viajar para a Colômbia, segundo o Ministério da Defesa francês.

Na quinta-feira, ele fugiu de seus captores e, após uma caminhada de quatro dias, se apresentou às autoridades em Policarpa, cidade na Cordilheira dos Andes, próxima a Nariño.

O Exército colombiano ainda desconhece os detalhes da fuga.

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