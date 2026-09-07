Soldado da legião estrangeira francesa está 'bem' após fugir de seus sequestradores na Colômbia
Homem tinha autorização para permanecer em território metropolitano francês, mas não para viajar para a Colômbia
Um soldado colombiano da legião estrangeira da França, que fugiu de um cativeiro na Colômbia, está "bem" e permanece sob proteção contra possíveis "represálias", disse uma fonte militar à AFP nesta segunda-feira (7).
José Olger Melo Charry foi feito refém em 6 de agosto por um grupo dissidente das extintas Farc enquanto transitava por uma estrada em Nariño, região no sudoeste da Colômbia onde atuam organizações ligadas ao narcotráfico e à mineração ilegal.
O homem tinha autorização para permanecer em território metropolitano francês, mas não para viajar para a Colômbia, segundo o Ministério da Defesa francês.
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Na quinta-feira, ele fugiu de seus captores e, após uma caminhada de quatro dias, se apresentou às autoridades em Policarpa, cidade na Cordilheira dos Andes, próxima a Nariño.
O Exército colombiano ainda desconhece os detalhes da fuga.