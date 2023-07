A- A+

ACIDENTE Soldado da PM colide carro contra poste perto do Forte das Cinco Pontas, no Recife De acordo com a polícia, ele passa bem

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), de 31 anos, colidiu o carro que dirigia contra um poste, na manhã desta segunda-feira (24), nas proximidades do Forte das Cinco Pontas, bairro de São José, área central do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, acionada às 6h48, no local o efetivo constatou que houve apenas danos materiais no carro de modelo Renault Duster.

"Mesmo com o condutor, que é soldado da PMPE que estava largando do serviço, afirmando estar bem, foi levado pelos Bombeiros para uma unidade hospitalar para os exames de praxe", destacou a polícia.

Após avaliação dos bombeiros, a vítima foi conduzida para um hospital particular no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, apresentando apenas escoriações.

As imagens do carro após o acidente mostram o veículo com boa parte de dianteira destruída. O parachoque caiu no chão. "Após colidir, o veículo teve um princípio de incêndio, mas o fogo foi rapidamente contido pelo próprio condutor com um extintor", informaram os bombeiros.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) também foi ao local do acidente.







