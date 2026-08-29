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Acidente Soldado da PM morre após colisão entre moto e carro na PE-15, em Paulista João Victor da Silva Ferraz, de 23 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Um acidente de trânsito na PE-15 terminou com a morte de um soldado da Polícia Militar de Pernambuco na tarde deste sábado (29), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

João Victor da Silva Ferraz, de 23 anos, estava em uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro nas proximidades do Cemitério Morada da Paz, no bairro Vila Torres Galvão.

De acordo com as informações iniciais, João Victor pilotava a moto no momento da colisão. O militar recebeu atendimento médico ainda no local, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resstiu e veio a óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) estiveram no local para os procedimentos necessários à investigação das circunstâncias do acidente.

Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

João Victor estava havia um ano na Polícia Militar de Pernambuco e era lotado no 1º Batalhão da PMPE.

Em nota, a corporação lamentou a morte do soldado e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda.

As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas a partir da perícia realizada no local.

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