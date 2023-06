Soldado desconhecido dos EUA é sepultado na França 105 anos após I Guerra

A- A+

Um soldado americano desconhecido, morto na Primeira Guerra Mundial, na França, foi enterrado nesta quarta-feira (7), no norte do país europeu, onde lutou contra as forças alemãs há cerca de 105 anos.

Os restos mortais desse soldado foram encontrados em fevereiro de 2022 perto do cemitério de Villers-sur-Fère, palco de intensos combates em julho de 1918 entre as tropas da 42ª Divisão de Infantaria dos EUA, chamada de "Divisão Arco-Íris", e as forças alemãs.

Embora sua placa de identificação estivesse ilegível, insígnias e pedaços de uniforme encontrados perto dos ossos permitiram estabelecer quem era o americano.

"Após um longo período, foi sepultado. Ficou sozinho por 105 anos e agora está com seus companheiros de armas", disse Hubert "Bert" Caloud, ex-fuzileiro naval e responsável pelo cemitério militar americano de Seringes-et-Nesles.

O soldado foi enterrado neste local durante uma cerimônia militar.

É a primeira vez desde 1988 que um soldado americano morto na Primeira Guerra Mundial é enterrado na França, acrescentou "Bert" Caloud.

Muitos americanos participaram das contraofensivas de 1918, que interromperam o avanço alemão sobre Paris na "Segunda Batalha do Marne".

"Os americanos mobilizaram mais de 4 milhões de pessoas. Cerca de 120.000 morreram na França, 230.000 ficaram feridas, e 5.000 desapareceram", disse o general Eric Bellot des Minières, inspetor-geral da Infantaria francesa.

