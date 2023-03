A- A+

Polícia Soldado que matou garçom durante briga em bar de Glória do Goitá é expulso da PM Crime aconteceu em agosto de 2020. Garçom foi morto com tiro no peito

Um soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) acusado de matar o garçom de um bar durante uma discussão na fila do banheiro em agosto de 2020, na cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, foi expulso da corporação. A decisão consta na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial do Estado.

O crime aconteceu em 15 de agosto de 2020. O garçom Adelino Costa Júnior, de 24 anos, foi atingido por um tiro no peito enquanto trabalhava. Adelino chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. O crime chocou os moradores da cidade e levou a protestos.

O soldado da PM Isaías Araújo Leite é o autor do crime. Os autos do processo mostram que ele chegou a brigar com o garçom no bar, na mesma noite, porque havia sido questionado por demorar no banheiro.

Isaías Leite foi preso no Centro de Reeducação da PMPE e virou réu da Justiça. O inquérito apontou que o homicídio doloso do garçom foi duplamente qualificado por motivo fútil. Ele foi considerado culpado e condenado a 12 anos, quatro meses e 17 dias de reclusão.

A briga teria acontecido porque o policial se irritou com o fim de um show ao vivo que ocorria no bar. Na época, os bares precisavam fechar às 22h por causa das restrições da pandemia de Covid-19.

Esse desentendimento entre o policial e o garçom levou a uma briga corporal. No meio da discussão, Isaías sacou a arma e disparou contra o peito de Adelino.

Na época, o PM alegou que "teria sido provocado" e que teria agido em legítima defesa, porque o garçom teria citado que iria puxar uma arma da cintura.

Com a decisão, assinada pela secretária estadual de Defesa Social, Carla Patrícia Cunha, o soldado Isaías foi considerado "incapaz de permanecer integrando as fileiras da corporação", o que resultou na sua exclusão.

A reportagem tenta contato com a defesa de Isaías Leite.

