Dois soldados israelenses aparecem em frente a um caminhão de mantimentos e ateiam fogo na pilha de comida e água. Segundo eles, estariam em Shejaiya, no norte da Faixa de Gaza, e “queimariam até que não houvesse vestígio do lugar”. A cena registrada em vídeo circula nas redes sociais desde a última semana, e foi confirmada pela rede CNN.

Além deste vídeo, a TV diz que outras gravações — muitas produzidas pelos próprios soldados — mostram momentos em que militares israelenses queimam alimentos, saqueiam casas e destroem propriedades. À CNN, as Forças de Defesa de Israel não negaram a veracidade das imagens, tampouco o envolvimento de seus militares nas ações. No entanto, teriam repudiado a conduta.

“As forças de Israel tomaram medidas e continuarão a agir para identificar a má conduta e comportamento que não se alinham com a moral e os valores esperados dos soldados”, afirmou a IDF em comunicado citado pela emissora.

Israel bombardeou a Faixa de Gaza nesta quinta-feira (14) enquanto aguardava a visita de um alto funcionário da Casa Branca em Jerusalém e cresce a sua disputa com os Estados Unidos, que apelou à moderação na sua guerra contra o Hamas.

A guerra, agora no seu terceiro mês, começou após os ataques de 7 de outubro do grupo islâmico palestino Hamas contra Israel, que as autoridades disseram ter deixado 1.200 mortos, a maioria civis.

Na madrugada desta quinta-feira, um ataque israelita no sul da Faixa de Gaza, na zona de Rafah, fez pelo menos 27 mortos, segundo a estação de televisão Al Jazeera.

Na Cisjordânia, que também registrou um aumento na violência desde 7 de Outubro, a Autoridade Palestiniana disse que duas pessoas foram mortas em ataques israelenses à cidade de Jenin.s e hospitais em ruínas. Segundo o ministério, os bombardeios israelenses na manhã de quinta-feira mataram pelo menos 19 pessoas na Faixa de Gaza.

Na Cisjordânia, que também registrou um aumento na violência desde 7 de Outubro, a Autoridade Palestiniana disse que duas pessoas foram mortas em ataques israelenses à cidade de Jenin. O presidente dos EUA, Joe Biden, cuja administração concedeu bilhões de dólares em ajuda militar a Israel, emitiu nesta quarta-feira a sua mais dura repreensão até agora, dizendo que o “bombardeio indiscriminado” de Israel em Gaza enfraquece o seu apoio internacional.

Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu que “continuaremos até ao fim (…) Nada nos impedirá. Iremos até ao fim, até à vitória”. E o ministro dos Negócios Estrangeiros, Eli Cohen, sustentou que a guerra contra o Hamas continuará “com ou sem apoio internacional”.

O Conselheiro de Segurança Nacional de Biden, Jake Sullivan, deve chegar a Jerusalém para conversas com Netanyahu e seu gabinete de guerra. Sullivan disse num evento do Wall Street Journal antes da viagem que iria discutir um calendário para acabar com a guerra e instaria as autoridades israelenses a "passarem para uma fase diferente das operações de alta intensidade que vemos hoje".

Netanyahu também admitiu “desentendimentos” com Washington sobre como Gaza será administrada após o conflito. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, declarou nesta quarta-feira que “qualquer discussão sobre Gaza ou a causa palestina sem a presença do Hamas ou das facções de resistência será um blefe”.

Ele afirmou que o Hamas está pronto para conversações que conduzam a um “caminho político que garanta o direito do povo palestino a um estado independente com Jerusalém como capital”.

Soldados mortos

O exército israelense, entretanto, enfrenta uma pressão crescente para reduzir o número de mortes nas suas fileiras e libertar reféns detidos pelo Hamas. Perdeu 115 soldados, 10 deles na terça-feira, o dia mais mortal desde o início da operação terrestre, em 27 de outubro.

Nos ataques de 7 de Outubro, o Hamas fez cerca de 240 reféns, muitos dos quais foram libertados durante uma trégua de uma semana em novembro, e outros foram encontrados mortos. A embaixada israelense na Romênia anunciou na quarta-feira a morte do refém romeno-israelense Tal Haimi, 4

