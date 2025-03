Soldados dos EUA são presos acusados de vender informações confidenciais do governo

A- A+

Dois soldados do Exército dos EUA no estado de Washington e um ex-soldado foram presos nesta quinta-feira (6) sob acusações de suborno e roubo. Eles são acusados, em diferentes processos federais, de conspirar para obter e vender informações governamentais sensíveis, informou o Departamento de Justiça.



Os réus foram identificados como o 1º Tenente Li Tian, administrador de serviços de saúde; o Sargento Jian Zhao, sargento de suprimentos designado para a 17ª Brigada de Artilharia de Campo; e Ruoyu Duan, de Hillsboro, Oregon, que serviu no Exército de 2013 a 2017. Os dois soldados estavam lotados na Base Conjunta Lewis-McChord, no estado de Washington.

Uma das acusações, apresentada na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA no Oregon, afirma que Tian conspirou com Duan entre novembro de 2021 e dezembro do ano passado para obter secretamente informações confidenciais sobre operações do Exército, incluindo manuais técnicos.

Segundo os promotores federais, Tian coletou informações sensíveis sobre os veículos blindados Bradley e Stryker usados pelo Exército e enviou essas informações para Duan em troca de dinheiro.

Zhao foi acusado em um processo separado, apresentado na quarta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington, de conspirar para obter e vender quase duas dúzias de discos rígidos, alguns marcados como “SECRETO” e “ALTAMENTE SECRETO”, para compradores na China. A acusação afirma que Zhao aceitou pagamentos que totalizaram pelo menos US$ 15.000 a partir de julho de 2024.

“Os réus presos hoje são acusados de trair nosso país, trabalhando ativamente para enfraquecer as capacidades de defesa dos Estados Unidos e fortalecer nossos adversários na China”, disse a procuradora-geral Pam Bondi em um comunicado anunciando as prisões. “Eles enfrentarão uma justiça rápida, severa e abrangente.”

Ainda não estava claro se algum dos réus já tinha advogado.

Tian e Duan foram acusados de conspiração para cometer um crime contra os Estados Unidos, suborno de um funcionário público e roubo de propriedade do governo. Zhao foi acusado de conspiração para obter informações de defesa nacional, suborno de um funcionário público e roubo de propriedade do governo.

Em uma troca de mensagens criptografadas em outubro, Zhao disse a um co-conspirador não identificado que tinha “coisa boa”, segundo sua acusação.

“Documento muito sensível. Super difícil de conseguir”, disse ele, referindo-se a um documento sobre o Himars, um lançador de foguetes múltiplos montado em caminhão. Ele estabeleceu o preço do arquivo em 3 mil dólares. Chegou a negociar o valor de dois documentos antes de fechar em 6,5 mil dólares.

De acordo com o Departamento de Justiça, esses documentos continham informações sensíveis, embora não classificadas, sobre sistemas de foguetes e prontidão militar em caso de conflito armado com a China. Em outros casos, ele vendeu discos rígidos marcados como “altamente secreto” ou “secreto” para compradores na China, segundo os promotores federais. O conteúdo específico desses discos rígidos não foi divulgado na acusação.

“As prisões destacam a ameaça persistente e crescente da inteligência estrangeira que nosso Exército e nossa nação enfrentam”, disse o General de Brigada Rhett R. Cox, comandante do Comando de Contrainteligência do Exército, no comunicado.

