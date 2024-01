Soldados israelenses se vestem de médico, invadem hospital e matam três na Cisjordânia; vídeo

Soldados das forças armadas de Israel se disfarçaram de profissionais de saúde, invadiram um hospital na Cisjordânia e mataram três palestinos nesta terça-feira (30). Após a operação, o Hamas confirmou que um dos três mortos era membro da organização terrorista. Depois, a Jihad Islâmica afirmou que os outros dois eram seus integrantes.

A polícia israelense declarou que os três palestinos foram mortos em uma operação da unidade secreta da força. Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais parecem mostrar cerca de uma dúzia de tropas disfarçadas percorrendo um corredor do hospital com rifles.

A dozen Israeli soldiers just stormed a hospital, disguised as doctors, nurses, patients, & veiled women & executed 3 Palestinians in Jenin - the West Bank.



The IDF has entire units whose specialty is to fight in urban spaces dressed as civilians, like the “Duvdevan unit 217”. pic.twitter.com/Iv64VhtoMt