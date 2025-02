Soldados russos feridos na Ucrânia são tratados na Coreia do Norte, diz embaixador

A- A+

Centenas de soldados russos feridos na Guerra na Ucrânia estão recebendo tratamento médico na Coreia do Norte. A revelação foi feita pelo embaixador em Pyongyang, Alexander Matsegora, em entrevista ao jornal estatal Rossiyskaya Gazeta no domingo.

Segundo ele, o país também tem cuidado de crianças que se tornaram órfãs durante o conflito.

A declaração de Matsegora, que enfatizou a relação de amizade entre os dois países, é uma das primeiras admissões públicas do apoio prático oferecido pela Coreia do Norte à Rússia.

A relação bilateral se estreitou rapidamente nos últimos tempos, e tropas norte-coreanas começaram recentemente a lutar ao lado das forças de Moscou.

— Um dos exemplos claros dos nossos laços é a reabilitação de centenas de soldados feridos durante a operação militar especial em clínicas e sanatórios coreanos — disse o embaixador.

Matsegora relatou que, no ano passado, a Coreia do Norte recebeu crianças cujos pais haviam morrido em campos de batalha e as abrigou no centro de recreação Songdowon, em Wonsan, na costa leste do país.

Segundo ele, a assistência tem sido prestada gratuitamente. Não foram oferecidos detalhes, porém, sobre o contingente de crianças e o tempo estimado de permanência delas por lá.

— Quando oferecemos aos nossos amigos cobrir ao menos algumas das despesas, eles ficaram genuinamente ofendidos e nos pediram que não fizéssemos isso novamente — afirmou Matsegora.

O centro de Songdowon foi construído originalmente como um acampamento para crianças estrangeiras, como parte dos esforços de propaganda do regime norte-coreano.

Embora a ideia de que tropas russas se reabilitem na Coreia do Norte, um dos países mais pobres e isolados do mundo, possa soar improvável, países comunistas têm uma longa tradição de construir laços de solidariedade ao cuidar dos soldados feridos, das crianças órfãs e das viúvas uns dos outros, analisa Kim Deog Young, diretor de "Kim Il Sung’s Children", um documentário sobre os milhares de meninos e meninas órfãos de guerra que a Coreia do Norte enviou para países como Polônia, Hungria e Alemanha Oriental durante a Guerra da Coreia (1950-1953).

— Kim Jong-un está reconstruindo essa tradição antiga de solidariedade à medida que observa o surgimento de uma nova Guerra Fria — aponta Kim.

Veja também